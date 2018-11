Volebný ONLINE: Slováci rozhodujú o vedení miest a obcí, prvý volebný incident

- volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22:00, priebežné výsled

- približne 4,45 milióna Slovákov si bude voliť svojich zástupcov v 2 926 obciach a mestách, a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí

- o kreslo starostu či primátora sa uchádza 7 131 kandidátov

- otvorených bude 6 021 volebných miestností

- o posty vo vedení miest a obcí Slovenska má záujem približne 62-tisíc kandidátov

13:06 Odvolil aj Richard Rybníček.

12:50 V obci Tajov pri Banskej Bystrici je rozhodnuté, ľudia napriek tomu volia

Volebná účasť v jedinom volebnom okrsku v obci Tajov pri Banskej Bystrici bola dopoludnia nižšia. Podľa podpredsedníčky okrskovej volebnej komisie Kataríny Hrčkovej ľudia ešte prídu voliť aj napriek tomu, že o starostovi i poslancoch je už vopred rozhodnuté. V obci je zapísaných 544 oprávnených voličov, pričom voliť bolo zatiaľ necelých desať percent z nich. „Za jednou 70-ročnou pani, ktorá mala úraz, pôjdeme aj s prenosnou urnou,“ dodala podpredsedníčka.

12:41 Aktivisti v Bratislave zbierajú podpisy proti hazardu pred volebným okrskom na Mudroňovej ulici.

12:33 Komunálne voľby 2018 považujú ľudia z regiónov, ktorí žijú v hlavnom meste SR Bratislave, za dôležité, viacerí sa ich však vo svojich rodných mestách zúčastniť nemôžu. Dôvodmi sú práca, rodina, či iné súkromné aktivity.

12:28 Volič, ktorý sám nevie upraviť hlasovací lístok, môže mať asistenta

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nevie čítať alebo písať, si môže vziať so sebou za plentu asistenta. Ten za neho môže vyplniť hlasovací lístok podľa pokynov voliča.

Uviedol to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. „Touto osobou však nesmie byť člen okrskovej volebnej komisie. Musí byť zachovaná tajnosť hlasovania a dôležité je, že asistentom má byť osoba, ktorú si sám volič vybral a má k nemu dôveru,“ zdôraznil Bárány.

12:13 Rudolf očakáva novú kanalizáciu

Vybudovanie kanalizácie či nových chodníkov s osadenými odpadkovými košmi, aj to sú veci, ktoré od novej samosprávy, ktorá vzíde zo sobotňajších komunálnych volieb, očakáva pán Rudolf zo Svätého Antona (okres Banská Štiavnica). Ako uviedol, voliť chodí pravidelne, dôvod je jednoduchý. „Žijem v tejto obci a záleží mi na tom, kto tu bude, kto ju bude spravovať. Dnešné rozhodovanie bolo ťažké, dúfajme, že som vybral správne. To sa ukáže po štyroch rokoch,“ uviedol.

Starší volič odovzdal svoj hlas v Likavke. Zdroj: TASR/Miroslava Siváková

12:06 Mnohým obyvateľom bratislavskej Petržalky nie je osud ich mestskej časti či mesta ľahostajný. Cestu do volebných miestností si v sobotných komunálnych voľbách nachádzajú zástupcovia mladšej, strednej i staršej generácie. Ako sami hovoria, nechcú, aby za nich rozhodoval niekto druhý.

12:03 S pasom sa voliť nedá. Musí ísť o dokument, ktorý preukazuje trvalé bydlisko.

12:00 Rozhodovanie mi trvalo asi dve sekundy

„Kandidátov som si vyberal podľa toho, či budú schopní priniesť zmenu, ktorú si myslím, že ľudia chcú a je potrebná pre naše mesto a pre našu krajinu,“ povedal Vallo. Rozhodovanie mu trvalo asi dve sekundy. „Som absolútne pravidelným voličom.“

11:55 Aj kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo už odovzal svoj hlas. Musel si však predtým vystáť rad.

11:48 Mužovi ukázali, koho má voliť

Na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku na Luníku IX. už od skorého rána prichádzajú občania uplatniť svoje volebné právo. Priebeh volieb narušil len menší incident s voličom, ktorý si už do volebnej miestnosti doniesol lístok aj s menom svojho kandidáta.

11:35 Fico odovzdal svoj hlas s manželkou Svetlanou

Svoj hlas spoločne s manželkou odovzdal aj expremiér a súčasný poslanec parlamentu Robert Fico. „Ako každý občan som si nenechal ujsť možnosť voliť v komunálnych voľbách a vybrať si svojich zástupcov vo vedení samospráv na najbližšie 4 roky. Dúfam, že účasť prekoná tú spred štyroch rokov. Nájdite si, prosím, čas a choďte dnes voliť,“ uviedol na sociálnej sieti.

11:32 Rozhodujeme o tom my sami, preto musíme nájsť dôveryhodných ľudí

„Ja si myslím, keďže trochu mám záujem o niečo, čo by malo byť v štáte dobre, že si to robíme my sami ľudia. Musíme nájsť takých, ktorým dôverujeme, aby tomu pomohli. Aj dnes som išiel a hľadal som tých, o ktorých si myslím, že by mohli spraviť niečo pozitívne pre našich občanov,“ povedal Gašparovič. „Ja si vyberám kandidátov podľa veku a vzdelania a to určite vyjde,“ dodala jeho manželka.

11:29 Kandidát na primátora Nitry Marek Hattas spolu s manželkou Monikou a deťmi takisto odovzdali svoj hlas.

11:18 Dnes sa rozhoduje o osude Bratislavy

„Dnes sa rozhoduje, či mesto bude pokračovať v zmenách a či pôjde ďalej aj dynamika alebo naopak budeme odovzdávať priestor politickým stranám alebo neskúseným začiatočník. O výsledku rozhodnú Bratislavčania,“ povedal Nesroval.

11:12 Krátko po Nesrovnalovi prišiel do volebnej miestnosti aj exprezident Ivan Gašparovič s manželkou.

11:05 Ivo Nesrovnal sa volieb zúčastnil aj s rodinou. „A kde som ja?“ opýtalo sa jedno z jeho detí za plentou.

10:53 Danko je v zahraničí, ale určite odvolí

Predseda Slovenskej národnej strany a Národnej rady SR Andrej Danko je momentálne v zahraničí a nie je možné určiť čas jeho návratu. Určite však do zatvorenia volebných miestností využije svoje občianske právo a voliť pôjde.

10:52 Polícia prijala osem podnetov týkajúcich sa podozrení z volebnej korupcie, v štyroch z nich sa už začalo konať.

10:47 Peter Pellegrini si dával pozor na krúžkovanie

Svoj hlas vo voľbách odovzdal aj premiér SR Peter Pellegrini.

Zdroj: Úrad vlády

„Je dôležité, aby ľudia využili aj voľby do samospráv,“ povedal a pripomenul, že 70 % percent z daní pracujúcich a živnostníkov nejde štátu, ale do našich miest a obcí. „Ani jedno euro z výplaty človeka na Slovensku nejde do štátnej pokladnice,“ povedal.

10:34 Andrej Kiska odovzdal spolu s manželkou svoj hlas

V spoločnosti svojej manželky v sobotu v dopoludňajších hodinách odovzdal svoj hlas v komunálnych voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Vo volebnom obvode číslo 2. v Poprade si zvolil jednak primátora a zároveň aj poslancov do mestského zastupiteľstva. Ako sám priznal, pri študovaní zoznamu kandidátov mu bolo veľa mien neznámych a prvýkrát zažil aj „rodinný lobing“.

10:27 Miestny úrad v Petržalke „hasil“ situáciu

Vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu Silvia Vnenková uviedla, že tak ako po minulé roky aj tentoraz mala mestská časť pred voľbami problém s nedostatkom členov niektorých okrskových volebných komisií. „Politické strany majú zo zákona povinnosť niekoho nominovať, ale na to kašlú. Z vonka sa veľa ľudí nehlási, lebo to nie je lukratívna práca. Preto musel opäť situáciu 'hasiť' miestny úrad, a tak sú mnohí úradníci členmi komisií,“ vysvetlila Vnenková.

10:18 S podnetmi či otázkami k sobotňajším komunálnym voľbám sa môžu voliči obrátiť na viacero liniek. Ministerstvo vnútra zriadilo informačnú linku a k dispozícii je aj linka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, kde môžu hlásiť najmä podnety.

10:11 Ján Mrva prišiel odovzdať svoj hlas s rodinou. „Myslím, že mám veľkú šancu na úspech, pretože som kandidátom veľkej pravicovej demokratickej opozície a mám pocit, že finiš bol výborný,“ uviedol Mrva.

10:08 Voliči by si pred hlasovaním mali dobre pozrieť hlasovací lístok, najmä pokiaľ ide o voľbu komunálnych poslancov. Ak totiž zakrúžkujú viac kandidátov, ako sa v danom volebnom obvode volí, hlasovací lístok bude neplatný. Upozornila na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

10:03 Svoj hlas odovzdal aj exprezident Slovenska Rudolf Schuster.

9:45 Václav Mika sa na Facebooku ohradil voči antikampani voči jeho osobe. Uviedol to na sociálnej sieti na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Václav Mika

9:33 Vo voľbách hlasoval aj kandidát na primátora v Trnave Peter Bročka a kandidát na primátora v Nitre Jozef Dvonč.

9:24 Voľby má za sebou aj jeden z kandidátov na primátora Košíc Jaroslav Polaček.

9:20 Svoj hlas odovzdal aj kandidát na primátora mesta Košice Martin Petruško vo volebnej miestnosti v Košiciach.

9:01 V Košiciach už odvolil aj Richard Raši s manželkou.

8:49 Na druhom najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote, otvorili volenú miestnosť načas a voľby sa začali bez problémov. „Do 7.45 h sme mali iba jediného voliča, ktorý práve odišiel. Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a k dispozícii máme všetko potrebné,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Aneta Vargicová, podľa ktorej pri otvorení miestnosti nečakal žiadny volič.

8:43 Zdá sa, že zverejňovanie výsledkov bude komplikovanejšie

Priebežné výsledky po sčítaní jednotlivých okrskov s pribúdajúcimi percentami spočítaných hlasov budú ľudia vidieť v noci zo soboty na nedeľu len pri kandidátoch na primátorov Bratislavy a Košíc. Informoval o tom Denník N.

8:37 V obci Martovce už odvolili aj členovia folklórneho súboru.

8:16 Okolo ôsmej prišiel odvoliť aj Václav Mika. Sprevádzala ho jeho partnerka Kristína.

8:10 Voliči prichádzajú postupne voliť už od skorých ranných hodín aj v Bratislave.

8:05 V Marianke, obci, známej ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku, sa sobotňajšie komunálne voľby začali načas a bez rušivých vplyvov. Prvým bol Ladislav Takáč, ktorý žije v obci od roku 2002 a hlasovať prišiel ešte pred odchodom do práce. „Kandidátov poznám len z informácií v rámci predvolebnej kampane, z toho viem, koho voliť určite nechcem. Podľa toho odovzdám svoj hlas,“ uviedol.

Manželia odvolili v Starej Turej Zdroj: SITA/Martin Medňanský

8:01 V 97 obciach a mestách v Nitrianskom kraji kandiduje na post primátora či starostu jediný kandidát. Najväčší záujem o post starostu je v obciach Kolta v okrese Nové Zámky, Krušovce v okrese Topoľčany a Lužianky v okrese Nitra, kde volebné komisie zaevidovali zhodne po osem kandidátov.

7:58 V Ondavke v Bardejovskom okrese sa komunálne voľby v sobotu nekonajú. V obci so 16 obyvateľmi dlhodobo nemá nikto záujem o miesto starostu i poslancov. Väčšina zo 16 prihlásených obyvateľov sú dôchodcovia.

7:45 Prvá volička vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno v Trenčianskych Stankovciach.

7:37 S otázkami, ktoré sa týkajú komunálnych volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku zriadenú ministerstvom vnútra. Zamestnanci ministerstva na nej poskytujú informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb. Informačná linka je prístupná od 7.00 do 22.00 h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.

7:28 Na dve desiatky miest pôjdu členovia volebných komisií v Nitre počas soboty s urnami, do ktorých môžu svoj hlas vhodiť voliči, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje prísť priamo do volebnej miestnosti. Počet výjazdov sa môže v priebehu volieb ešte zvýšiť.

7:10 K porušeniu volebného moratória, ktoré platí od štvrtka rána, malo dôjsť v meste Humenné i na ďalších miestach v regióne.

7:05 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán už riešila prvé podnety o podozreniach z volebnej korupcie.

7:02 Objavili sa informácie, že v Starom meste odstúpil Radoslav Števčík, ktorý chybu komentoval na sociálnej sieti.

Za chybu sa ospravedlnilo jedno zo slovenských médií. Odstúpil Sven Šovčík.

7:00 Volebné miestnosti sa oficiálne otvorili.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, ktorí v mestách a obciach majú trvalý pobyt, občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov. Voličské právo si v obecných voľbách môže po prvý raz v živote uplatniť približne 55 500 prvovoličov. Počet prvovoličov, ktorí už v iných voľbách volili, ale vo voľbách do orgánov samosprávy obcí môžu voliť po prvý raz, sa odhaduje na 227-tisíc.

Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Do zastupiteľstiev miest, obcí a mestských častí volíme v sobotu 20 789 poslancov, ktorých si voliči vyberú z odhadovaného počtu 55-tisíc kandidátov.

Výsledky ovplyvnia život v každej obci či meste

Výsledky obecných volieb ovplyvnia život v každej obci, meste či mestskej časti na najbližšie štyri roky. Obecné, mestské či miestne zastupiteľstvá rozhodujú o tom, ako sa využijú miestne dane a poplatky od obyvateľov, starajú sa napríklad o miestne cesty, materské školy, základné umelecké školy, osvetlenie, čistotu, verejnú zeleň, zásobovanie pitnou vodou, komunálny odpad a ďalšie oblasti.

Medzi najdôležitejšie originálne kompetencie samosprávy patria tiež školské jedálne a centrá voľného času, opatrovateľské služby, kultúrne zariadenia. Zároveň majú obce kompetencie súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, ktoré financuje štát a patria medzi ne základné školy, stavebné konanie, matriky, životné prostredie a organizácia volieb a referend. Sobotňajšie komunálne voľby sú prvé, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o volebnej kampani a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Voľby sa nebudú konať všade

Sobotňajšie obecné voľby sa nebudú konať všade. Ako informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, z aktuálnych údajov vyplýva, že v piatich obciach voľby vôbec nebudú, v ďalších šiestich obciach nebudú voliť starostu a v 24 obciach vyberú obyvatelia menej poslancov obecného zastupiteľstva, ako by mali.

Už vopred však bolo známe, že pre nezáujem o volené funkcie budú v 35 obciach potrebné nové obecné voľby. V tých obciach, kde sa voľby neuskutočnia vôbec alebo nebudú voliť starostu, či vyberať potrebný počet obecných poslancov, sa do 30 dní od vykonania volieb vyhlásia nové voľby. Keďže posledné riadne obecné voľby boli v sobotu 15. novembra 2014, súčasným mestským a obecným zástupcom uplynie štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka.

Dôvodom je nezáujem

Dôvodom je nezáujem o volebné funkcie, teda skutočnosť, že buď nikto nepodal kandidačnú listinu, alebo - v prípade nižšieho počtu poslancov, prejavilo záujem menej kandidátov, ako je potrebný počet. V tých obciach, kde sa voľby nekonali vôbec, alebo nevolili starostu, či nevyberali potrebný počet obecných poslancov sa do 30 dní od vykonania volieb vyhlásia nové voľby. Počet obcí, kde sa voľby zopakujú, sa „môže zvýšiť, ak sa stane, že nebude zvolený starosta z dôvodu rovnakého počtu získaných hlasov, kandidát sa vzdá kandidatúry, politická strana ho odvolá alebo kandidát zomrie,“ doplnila Chmelová.

V piatich obciach nevolia vôbec

Voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce sa nevykonajú vôbec v týchto piatich obciach: Dubno (okres Rimavská Sobota), Girovce (okres Vranov nad Topľou), Jurkova Voľa (okres Svidník), Michalková (okres Zvolen) a Ondavka (okres Bardejov). Vo všetkých spomínaných obciach nikto neprejavil záujem o kreslo starostu ani nechcel kandidovať za obecného poslanca. Pritom v Dubne mali popri starostovi zvoliť obyvatelia obce aj päť obecných poslancov a v ostatných spomínaných obciach mali okrem starostu vyberať po troch poslancoch obecného zastupiteľstva.

Nižší počet poslancov

Okrem toho sa nové voľby vyhlásia aj v ďalších šiestich obciach, kde nikto nepodal kandidačné listiny na funkciu starostu. Konkrétne ide o tieto obce: Omastiná (okr. Bánovce nad Bebravou), Horná Lehota (okr. Dolný Kubín), Jalovec (okr. Liptovský Mikuláš), dve obce v okrese Turčianske Teplice, a to o obec Moškovec a obec Slovenské Pravno a napokon o obec Majere v okrese Kežmarok.

Nižší počet poslancov obecného zastupiteľstva, ako bol určený, sa má podľa údajov ministerstva vnútra voliť v 24 obciach. Aj tam sa z tohto dôvodu budú konať nové obecné voľby. Podľa krajov ide o tieto obce a mestá - Trstenná na Ostrove a Pastuchov v Trnavskom kraji; Cimenná, Polianka a Ilava v Trenčianskom kraji; Hosťovce a Horné Obdokovce v Nitrianskom kraji; Bobrovček, Žiar, Brieštie, Diaková, Malý Čepčín a Potok v Žilinskom kraji; Tajov, Čierny Balog, Nová Baňa a Slaská v Banskobystrickom kraji; Majere a Piskorovce v Prešovskom kraji, ako aj Perín-Chym, Slanská Huta, Hrhov, Stratená a Vojkovce v Košickom kraji.

Výsledky spracuje 60 odborných komisií

Štatistický úrad SR bude priebežné výsledky hlasovania prinášať na svojej webstránke www.volbysr.sk, a to od skončenia hlasovania v sobotu po 22:00. Na spracovanie výsledkov hlasovania zriadil štatistický úrad 60 odborných sumarizačných útvarov, v ktorých bude pracovať 1 062 pracovníkov, ktorí použijú 560 počítačov a 240 tlačiarní. Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní. Rýchlosť spracovania volebných výsledkov závisí od viacerých faktorov.

V porovnaní s predošlými obecnými voľbami v roku 2014 sa posunul čas ukončenia hlasovania z 20:00 na 22:00, teda volebné miestnosti budú otvorené o dve hodiny dlhšie. Pred štyrmi rokmi bola posledná zápisnica miestnej volebnej komisie prijatá v nedeľu ráno o 07:48 za mesto Hurbanovo a posledný volebný obvod potvrdil výsledky o 08:08 a išlo o volebný obvod Komárno. Prvé voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 23. a 24. novembra 1990. Ďalšie sa uskutočnili 18. a 19. novembra 1994, 18. a 19. decembra 1998, 6. a 7. decembra 2002, 2. decembra 2006 a 27. novembra 2010. Posledné riadne obecné voľby sa konali 15. novembra 2014 a riadili sa ešte starou legislatívou, a to samostatným zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.