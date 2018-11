Jana Vaľová v Humennom končí: Na čele mesta ju vystrieda Miloš Meričko, priznala porážku

Meričko berie výhru s veľkou pokorou a rešpektom. "Pretože to nie je jednoduché byť primátorom a byť zodpovedný za ľudí. Pre mňa je asi taká kľúčová vec zmeniť atmosféru v našom meste, aby bola voľnejšia, aby sa tu naozaj ľudia nerozdeľovali na tých našich a tých ostatných. Chcel by som, aby sa opäť podarilo vytvoriť v Humennom atmosféru pokoja, spolupráce," uviedol v reakcii na predbežné výsledky. Aj keď nateraz nevie, aké bude zloženie mestského zastupiteľstva, pevne verí, že všetci novozvolení poslanci budú ťahať za jeden koniec povrazu spolu s primátorom "a že sa nám podarí v tom meste urobiť pre ľudí mnoho dobrých vecí".

Podľa vlastných slov očakával, že predvolebná kampaň nebude veľmi pekná. "Obzvlášť z jednej strany, žiaľ, to sa aj splnilo," podotkol s tým, že ako kandidát si bol vedomý toho, že vstupuje do arény, "kde sa nejaké údery dostávajú". "Ale to, že do toho bola zatiahnutá moja rodina, deti a tak ďalej, to myslím, že už prekročilo všetky medze, ale, chvalabohu, je to za nami a treba urobiť nejakú hrubú čiaru a naozaj, ak chceme zmeniť atmosféru v našom meste, tak budeme musieť aj my byť trošku tolerantnejší," uzavrel.