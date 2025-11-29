Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Polícia poskytla NOVÉ INFORMÁCIE

VEĽKÁ IDA - Pri dopravnej nehode blízko Veľkej Idy prišli v sobotu skoro ráno o život dvaja chodci.

K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla ráno polícia. Na mieste prebiehalo dokumentovanie a objasňovanie nehody. Polícia verejnosť žiadala, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.

Polícia neskôr priblížila detaily rannej tragédie. Na ceste sa v čase nehody nachádzali štyria chodci. Dvaja z nich podľahli zraneniam na mieste, jedna maloletá chodkyňa bola zranená a prevezená do nemocnice, ďalšia chodkyňa zranenia neutrpela.

Dokumentovanie nehody prebiehalo aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. Vodič absolvoval dychovú skúšku aj orientačný test na drogy – oba negatívne. Vodičský preukaz mu bol zadržaný, vozidlo zaistené. Vyšetrovateľ OR PZ v Košiciach už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vyšetrovanie pokračuje. "Noste reflexné prvky. Za zníženej viditeľnosti sú povinné a môžu zachrániť život," prízvukuje polícia. 

Viac o téme: NehodaTragédiaZrážkaChodecPolícia Veľká Ida
