EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo

VEĽKÁ BRITÁNIA - Budík zazvoní a Melissa Ashcroftová sa márne pokúša zdvihnúť z postele. Nie preto, že by chcela ešte pár minút spánku, ale preto, že ju doslova ťahá k zemi váha vlastného poprsia.
Tridsaťročná mamička má jedny z najväčších prirodzených pŕs vo Veľkej Británii – veľkosť 36M – a extrémne bolesti chrbta ju trápia už od puberty. Ráno jej trvá viac ako hodinu, kým sa vôbec postaví na nohy, a kvôli bolesti nevie zdvihnúť ani svoju osemmesačnú dcérku.
V dvadsiatke sa rozhodla pre operáciu na zmenšenie pŕs, no lekár jej odporučil počkať, kým nebude mať deti a neodkojí. Po dvoch pôrodoch však narazila na ďalšiu prekážku – podľa aktuálnych pravidiel NHS musí mať BMI 27, no jej hodnota je 35. Kvôli neustálej bolesti však nedokáže poriadne cvičiť, a tak sa rozhodla založiť verejnú zbierku, aby získala 8 000 libier (9148,56 eur) na súkromnú operáciu.
Najprv ju pre malé prsia šikanovali
„Cítim sa, akoby som mala sedemdesiat rokov,“ hovorí Melissa z mesta Blairgowrie v Škótsku. „Dali mi lieky proti bolesti, ale spôsobujú mi závraty. Nevládzem zdvihnúť vlastné dieťa a je to srdcervúce.“ Podprsenky v jej veľkosti stoja 82 libier, čo si dovoliť nemôže, a tak kupuje menšie čísla – aj tie však vyjdú na 20 libier (22,87 eur). „Mám fotku z čias, keď som mala 18 a nosila veľkosť 6. Vyzerám na nej, akoby som si dala spraviť obrovské umelé prsia,“ opisuje.
Raz požiadala manžela, aby jej pri vážení podržal prsia. Ako informuje The Sun, váha okamžite ukázala o dva a pol kila menej. Melissa vyrastala s opačným extrémom – pre malé prsia ju šikanovali. „Jedného dňa som bola plochá, a na druhý deň ma obviňovali, že mám v podprsenke utierky. Bolo to hrozné.“ Od mladosti trpela bolesťami chrbta a fyzioterapia jej nepomohla. A keď po dvoch pôrodoch konečne vyhovela podmienkam, prišla ďalšia prekážka: BMI.
Nedokáže športovať
Melissa vysvetľuje, že kvôli obrovskej záťaži na hrudi nedokáže športovať. „Do fitka ísť nemôžem, je to príliš ponižujúce. Bežať nemôžem, lebo by som od bolesti skolabovala.“ Lekári jej odporučili aj injekcie na chudnutie, no rodinné skúsenosti ju odradili – jedna príbuzná skončila s odstránenými žlčníkovými kameňmi, druhá sa cítila zle po každom jedle.
V roku 2022 absolvovala konzultáciu na súkromnej klinike, ktorá jej dokonca vystavila odporúčanie pre NHS. No bez úspechu. Súkromní plastickí chirurgovia jej BMI neberú ako striktne limitujúce. „Ak by sa to podarilo, bol by to môj najväčší darček v živote,“ hovorí. „Oslávila by som to. Doslova by mi to zmenilo život – mohla by som sa hrať s deťmi, zdvihnúť dcérku, ísť s nimi do parku.“