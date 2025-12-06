Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK

LONDÝN – Excentrický Sir Benjamin Slade, 79-ročný britský baronet s rozsiahlou 1 300-akrovou usadlosťou, opäť rozbehol bizarný hon na manželku, ktorá mu má porodiť mužského dediča. Ponúka ročný plat, bývanie aj stravu, no záujemkyne musia spĺňať prekvapivo dlhý zoznam podmienok — vrátane toho, aby neboli Škorpiónky, nečítali Guardian a nepochádzali z krajín začínajúcich sa na písmeno „I“.
Sir Benjamin Slade, 79-ročný siedmy baronet z Maunsel House, opäť rozvíril verejnosť svojím neúnavným úsilím nájsť ženu, ktorá by mu porodila dediča – a najlepšie rovno dvoch. Majiteľ 1 300-akrového panstva, ktorý má zabezpečených deväť mesiacov zásob zmrazeného spermatu, sa už roky pokúša nájsť vhodnú partnerku cez Tinder, novinové inzeráty či dokonca televízne relácie.
Jeho požiadavky mnohých nechávajú v nemom úžase
Jeho požiadavky sú však natoľko svojrázne, že mnohých nechávajú v nemom úžase. Podľa Sladea by sa o pozíciu budúcej lady Maunsel House nemali uchádzať osoby narodené v znamení Škorpióna, čitateľky denníka The Guardian či ženy pochádzajúce z krajín začínajúcich sa písmenom „I“ alebo so zelenou farbou na vlajke. Naopak, výhodou by bola pilotná licencia na vrtuľník alebo právnické vzdelanie.
Samozrejme, vek je jednou z hlavných podmienok – baronet otvorene priznáva, že si hľadá partnerku o 30 až 40 rokov mladšiu, aby zabezpečil splodenie mužského dediča a „poistenie“ v podobe druhého syna. Ak by však budúca manželka porodila aj dievča, vraj by mu to neprekážalo. „Ak chcete nové auto, nekúpite si starú šunku,“ vyhlásil Slade pre denník The Independent.
Deti spolu nemali
Slade bol v minulosti ženatý s Pauline Myburghovou, s ktorou sa rozviedol v roku 1991 – vraj kvôli jej sedemnástim mačkám. Deti spolu nemali. V roku 2021 sa mu po úspešnom IVF narodil so spisovateľkou Sahara Sunday Spainovou dievčatko, no dve plánované svadby zrušil a s dcérou nie je v kontakte. Spain reagovala: „Je neuveriteľné, že po všetkom, čo sa stalo, stále hovorí o deťoch.“
Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU
Budúca manželka by podľa inzerátu dostávala ročný plat 50-tisíc libier (viac než 57020 eur), vrátane ubytovania a stravy. Hoci baronet priznáva finančné ťažkosti, odporúča, aby záujemkyňa mala vlastný majetok: „Trochu kapitálu a príjmu by bolo užitočné. Veľké bohatstvo ešte užitočnejšie!“ Slade údajne rokuje o predaji historického sídla, ktoré jeho rodina vlastní od roku 1772. Pandémia výrazne zasiahla jeho svadobný a eventový biznis, čo podľa médií výrazne zhoršilo jeho finančnú situáciu.