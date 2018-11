Voliť v sobotu vôbec nebudú v piatich obciach, nikto neprejavil záujem o kandidatúru

V piatich obciach sa nebude voliť starosta a v 24 obciach a mestách nie je zaregistrovaný dostatočný počet kandidátov pre voľby poslancov. Dôvodom je nezáujem o volené funkcie, teda skutočnosť, že buď nikto nepodal kandidačnú listinu, alebo v prípade poslancov prejavilo záujem menej kandidátov, ako je potrebný počet. V tých obciach, kde sa voľby neuskutočnili, teda nevolili starostu ani nevyberali potrebný počet obecných poslancov, sa do 30 dní od vyhlásenia výsledkov riadnych volieb vyhlásia nové. Počet obcí, kde sa voľby zopakujú, sa „môže zvýšiť, ak sa stane, že nebude zvolený starosta z dôvodu rovnakého počtu získaných hlasov, kandidát sa vzdá kandidatúry, politická strana ho odvolá alebo kandidát zomrie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová.

Voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce sa nevykonajú vôbec v týchto piatich obciach: Dubno (okres Rimavská Sobota), Girovce (okres Vranov nad Topľou), Jurkova Voľa (okres Svidník), Michalková (okres Zvolen) a Ondavka (okres Bardejov). Vo všetkých spomínaných obciach nikto neprejavil záujem o kreslo starostu ani nechcel kandidovať za obecného poslanca. Pritom v Dubne mali popri starostovi zvoliť obyvatelia obce aj päť obecných poslancov a v ostatných spomínaných obciach mali okrem starostu vyberať po troch poslancoch obecného zastupiteľstva. Dlhodobo sa obecné voľby nekonajú v malej obci Ondavka neďaleko hraníc Poľska, v ktorej žije iba 16 obyvateľov. Neboli tam ani predchádzajúce riadne voľby v novembri 2014 a odvtedy nik nemal záujem kandidovať ani za starostu, ani za poslancov obce v tzv. doplňujúcich obecných voľbách. Obec má dlhodobo finančné problémy a jej dočasne poverené vedenie sa vzdalo funkcií v apríli 2015. Prenesený výkon štátnej správy za obec prevzal Okresný úrad v Bardejove. Výkon samosprávy je však v Ondavke nemožný, keďže za obec nemá kto konať ani rozhodovať o použití podielových daní. Ministerstvo vnútra o tomto probléme vie. Situáciu môže zmeniť iba úprava legislatívy.

Okrem toho sa nové voľby vyhlásia aj v ďalších piatich obciach, kde nikto nepodal kandidačné listiny na funkciu starostu. Konkrétne ide o tieto obce: Omastiná (okr. Bánovce nad Bebravou), Horná Lehota (okr. Dolný Kubín), Jalovec (okr. Liptovský Mikuláš) a dve obce v okrese Turčianske Teplice, obec Moškovec a obec Slovenské Pravno.

Nižší počet poslancov obecného zastupiteľstva, ako bol určený, sa má podľa údajov ministerstva vnútra k 2. novembru voliť v 24 obciach. Aj tam sa z tohto dôvodu budú konať nové obecné voľby. Podľa krajov ide o tieto obce a mestá - Trstenná na Ostrove a Pastuchov v Trnavskom kraji; Cimenná, Polianka a Ilava v Trenčianskom kraji; Hosťovce a Horné Obdokovce v Nitrianskom kraji; Bobrovček, Žiar, Brieštie, Diaková, Malý Čepčín a Potok v Žilinskom kraji; Tajov, Čierny Balog, Nová Baňa a Slaská v Banskobystrickom kraji; Majere a Piskorovce v Prešovskom kraji, ako aj Perín-Chym, Slanská Huta, Hrhov, Stratená a Vojkovce v Košickom kraji.

Už túto sobotu môže približne 4,45 milióna obyvateľov Slovenska rozhodnúť o vedení svojich miest a obcí na najbližšie štyri roky. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00. Voliči by si vo voľbách mali vybrať predstaviteľov 2 926 obcí a miest, v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí. Na hlasovanie sa vytvorilo 6 021 volebných miestností. Keďže súčasných mestských a obecných zástupcov sme naposledy riadne volili v sobotu 15. novembra 2014, uplynie im štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka. Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských, a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev, môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, ktorí majú v mestách a obciach trvalý pobyt, občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Ministerstvo vnútra o voľbách podrobne informuje na webstránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018. V pondelok 5. novembra spustilo tradičnú volebnú informačnú telefonickú linku určenú výhradne voličom. Volať sa na ňu dá na bratislavských číslach - 02/ 509 423 17 a 02 / 509 423 12 počas pracovných dní vždy od 07:30 do 15:30 a vo volebnú sobotu po celý deň, až do zatvorenia volebných miestností, teda od 7:00 do 22:00. Výsledky volieb budú známe v nedeľu.