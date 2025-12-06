Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka ako SEXI Mikuláš: Odhodila oblečenie a strúhala HOT pózy!

BRATISLAVA - Natália Lenártová patrila medzi najvýraznejších hráčov 14. série markizáckej reality šou Farma. Do finále sa síce nedostala, no na divákov zapôsobila nielen svojou zručnosťou, ale aj disciplinovanosťou a životným postojom. Niet preto divu, že ju odvtedy na sociálnych sieťach sleduje takmer 50 tisíc ľudí. A tých potešila najnovším videom. Toto je sexi Mikuláš v jej podaní!
Od čias, kedy sa Natália Lenártová objavovala na obrazovkách Markízy v reality šou Farma, uplynuli už 3 roky. Fitness trénerka sa vtedy do finále neprebojovala, no rozhodne patrila k najvýraznejším účastníkom ročníka. A to hneď z niekoľkých dôvodov - jedným z nich bola jej šikovnosť a disciplína, no ďalším neustále konflikty s mladšími súťažiacimi.
Niet preto divu, že ju na sociálnych sieťach začalo sledovať veľké množstvo divákov. A tí jej zostávajú verní aj po rokoch. Veď napokon reality hviezdička im stále má čo ponúknuť. V prvom rade je totiž fitnessáčka, ktorá sa venuje stravovacím a fitness plánom. A sama sebe je svojou najlepšou reklamou. Preto svoje tip--top krivky rada vystavuje na obdiv.
A oči svojich sledujúcich potešila aj v týchto dňoch. Zverejnila totiž zábery zo sexi fotenia v snehu. Oblečené mala červené body s bielym huňatým lemom, vysoké červené čižmy a atmosféru dopĺňali vianočné ozdoby a zvodné pózy. Na bradatého deda zabudnite... Toto je sexi Mikuláš v podaní Natálie. Zostáva sa už iba spýtať - "Poslúchali ste?"