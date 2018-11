V pútnickom meste začali voľby bez problémov: Vieme, koho voliť nechceme

MARIANKA - V Marianke, obci, známej ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku, sa sobotňajšie komunálne voľby začali načas a bez rušivých vplyvov. Do volebných miestností dvoch volebných okrskov vstúpili voliči v Marianke hneď po ich otvorení o 7.h.

Prvým bol Ladislav Takáč, ktorý žije v obci od roku 2002 a hlasovať prišiel ešte pred odchodom do práce. "Kandidátov poznám len z informácií v rámci predvolebnej kampane, z toho viem, koho voliť určite nechcem. Podľa toho odovzdám svoj hlas," uviedol . Verí, že počas ďalších štyroch rokov bude mať samospráva "lepšiu formu" ako v poslednom období. "Od vedenia obce očakávam, že sa bude koncepčným spôsobom venovať rozvoju a využitiu turistického potenciálu Marianky," dodal.

V obci pri Bratislave, ktorá má necelých 2100 obyvateľov, je 1668 oprávnených voličov, taktiež približne 80 cudzincov s trvalým pobytom, ktorí majú právo hlasovať v komunálnych voľbách. Mariančania si zo štyroch kandidátov zvolia nového šéfa obecnej samosprávy, doterajší starosta Peter Hasoň opätovne nekandiduje. Hasoň pritom zastával post len dva a pol roka. Do funkcie nastúpil po doplňujúcich voľbách v apríli 2016, ktoré sa konali po tom, čo na post rezignoval predchádzajúci starosta Radovan J., obvinený z prijímania úplatkov.

Starostov, primátorov a poslancov môže v sobotňajších komunálnych voľbách od 7. do 22. h voliť viac ako 4,4 milióna obyvateľov SR. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza viac ako 1700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk.