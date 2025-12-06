Veľký moment pre kultový film Sám doma: Zlodej Marv odmieta byť toho súčasťou!

LOS ANGELES - Je to priam neuveriteľné, ale kultový film Sám doma, ktorý už neodmysliteľne patrí k Vianociam, oslavuje 35 rokov od svojej premiéry. Skvelý výkon v ňom podal aj niekdajší herec Daniel Stern (68). Ten už pár rokov žije v ústraní, mimo svetiel Hollywoodu a priznáva, že sláva ho poriadne obťažuje.
Film Sám doma oslavuje 35. výročie, avšak Daniel Stern odmieta byť súčasťou akýchkoľvek osláv. Uviedol to v rozhovore pre magazín PEOPLE. Ako poznamenal, záujem verejnosti je pre neho tak trošku na obtiaž. „Milujem vedomie, že ten film a moju rolu ľudia milujú. Ale keď za mnou prídu a hovoria mi to, je to niekedy otravné. Sláva ma jednoducho obťažuje,” povedal predstaviteľ zlodeja Marva.
Stern už pred rokmi opustil nablýskaný svet Hollywoodu a žije na farme, kde sa venuje statku a sochárstvu. „Ja nemám nič proti filmu Sám doma, ale moju farmu neopúšťam. Pokiaľ nejaký novinár chce silou-mocou rozhovor, môžeme ho spraviť telefonicky alebo cez videohovor,” dodal niekdajší herec.
Obrovský úspech a popularita tohto fenoménu ho neprekvapil. Už keď dostal do rúk scenár, vedel, že ide o výnimočný film. „Bolo to to najvtipnejšie, čo som kedy čítal. Váľal som sa od smiechu. Bolo to tak vtipné a zároveň plné citu,” zhodnotil filmový Marv.
