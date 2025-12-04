Ceny energií v roku 2026 sú ZNÁME: Za elektrinu aj plyn si priplatíme! Pozrite, ako porastú ročné náklady

BRATISLAVA - Ceny energií pre rok 2026 sú známe. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.
Ceny elektriny
Priemerná koncová cena elektriny pre domácnosti od januára 2026 medziročne stúpne o 2,78 %, čo je dôsledok vyššej ceny silovej elektriny formovanej trhom. Ide o komoditnú zložku, ktorú negatívne ovplyvňujú aj neracionálne zásahy EÚ do energetických mixov. "Tento nárast však ÚRSO maximálne znížil regulačnými nástrojmi," uvádza úrad. K 3. 12. 2025 bolo podľa ÚRSO celkovo vydaných 61 rozhodnutí o určení maximálnych cien za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2026, z toho 19 rozhodnutí pre odberateľov v domácnostiach.
Predseda ÚRSO uviedol konkrétne prípady, čo to bude znamenať pre domácnosti. Pre domácnosti s tarifou D1, teda priemerný byt so spotrebou do 1 100 kWh ročne, sa predpokladané ročné náklady zvýšia o 47,21 eura. Pri tarife D2, ktorá sa týka bytových domov s priemernou spotrebou 2 272 kWh, sa predpokladané ročné náklady zvýšia o 104,76 eura. V prípade dvojpásmovej tarify pre rodinný dom s plne elektrifikovaným vykurovaním a ohrevom vody pri spotrebe 9 000 kWh ročne sa predpokladané náklady zvýšia o 67,53 eura za rok. Regulovaní odberatelia mimo domácností s ročnou spotrebou do 30 000 kWh zaznamenajú len minimálny nárast nákladov, v priemere o 1 %.
Holjenčík v tejto súvislosti pripomenul, že elektrina na trhu sa pohybuje okolo 104 eur za kilowatt hodinu (103,94 eura/MWh). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa jeho slov využil v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, aby pre slovenské domácnosti zmiernil nárast trhových cien energií. "Podaril sa nám husársky kúsok. Naplno sa táto komodita neprejavila v koncových cenách. Pre budúcnosť, znižujeme odchýlku, znižujeme diagram," uvádza Holjenčík a hovorí aj o znížení tarify za prevádzkovanie systému (TPS) či tarify za systémové služby (TSS). "Veľmi tvrdo sme aplikovali všetky regulačné nástroje aj voči distribučným spoločnostiam, kde došlo v niektorých tarifách dokonca k poklesu cien za distribúciu," dodáva Holjenčík.
Ceny plynu
Pri dodávke plynu na rok 2026 bolo vydaných 25 cenových rozhodnutí. "ÚRSO nezmenil maximálne sadzby za odberné miesto a mesiac, čo znamená stabilitu fixných nákladov oproti roku 2025. V porovnaní so štátom dotovanými cenami z minulého roka sú však pre nepriaznivý vývoj cien plynu na trhoch koncové ceny pre domácnosti vyššie približne o 33 %," informuje úrad s tým, že negatívny vplyv geopolitiky sa tak prejaví aj v celkových ročných výdavkoch slovenských domácností.
Distribučné poplatky sa podľa ÚRSO zásadne nemenia, v niektorých tarifných skupinách dokonca dochádza k miernemu poklesu v rozmedzí od 0,01 % do 0,07 %. Najväčšou neznámou zostávajú ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, kde ÚRSO rozhodnutie očakáva až po ukončení verejnej konzultácie.
Teplo
Napriek medializovaným nesprávnym údajom o údajnom prudkom zdražovaní tepla, predpokladané platby domácností za teplo v roku 2026 ukazujú len mierny medziročný nárast, tvrdí ÚRSO. "Navyše, za tento nárast nemôže cena plynu, ale skôr znížená celková spotreba tepla. Úrad k začiatku decembra spracoval 108 návrhov na zmenu cien, pričom v 93 prípadoch ide o lokality s dominantnou dodávkou tepla domácnostiam. Očakávaný medziročný pokles objednaného množstva tepla o 1,5 % a zníženie nákladov na palivo o 1,1 % sú vyvážené rastom fixných nákladov o 2,25 % v dôsledku investičného rozvoja," uvádza ÚRSO s tým, že výsledkom je odhadovaný nárast ročných platieb za teplo priemernej domácnosti o 4 eurá v roku 2026, pričom výsledná výška platieb bude závisieť aj od klimatických podmienok a hospodárenia s energiou.
Pripomína, že platby za teplo sú výrazne ovplyvnené počasím, keďže vykurovanie tvorí približne dve tretiny spotreby, zatiaľ čo ohrev vody je stabilnejší. ÚRSO zároveň sleduje vývoj dennostupňov, ktoré ukazujú potrebu tepla na vykurovanie a umožňujú hodnotiť aj úsporné opatrenia odberateľov. Rozhodnutia ÚRSO stanovujú maximálne ceny tepla, pričom skutočné náklady môžu byť ešte nižšie a dodávatelia ich musia odberateľom zúčtovať po skončení roka. ÚRSO deklaruje, že na to dôsledne dohliadne.
Vodné a stočné
V oblasti vodného hospodárstva zásobuje 14 veľkých vodárenských spoločností pitnou vodou približne 95 % obyvateľov pripojených na verejný vodovod a odvádza a čistí odpadovú vodu od 87 % obyvateľov pripojených na kanalizáciu. Pre ÚRSO je dôležité, že zavedenie dvojzložkovej ceny nemalo žiadny devastačný vplyv na ceny.
"Novela ÚRSO účinná od januára 2025 zaviedla dvojzložkovú cenu, ktorá spravodlivo kombinuje fixnú zložku za odberné miesto a variabilnú zložku podľa spotreby, pričom cieľom je aj tvorba zdrojov na nevyhnutnú obnovu vodohospodárskeho majetku. Zvýšenie cien v roku 2025 u štyroch veľkých spoločností znamenalo pre priemernú domácnosť nárast nákladov o 68 eur ročne s DPH," uvádza ÚRSO a dodáva, že v roku 2026 sa očakáva obdobný medziročný nárast nákladov domácností približne o 68 eur ročne s DPH aj u ďalších vodárenských spoločností.