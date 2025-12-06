MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovoril s USA o mieri: Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v Riazani

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti X. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
21:34 Najmenej šesť ľudí vo veku od 38 do 69 rokov utrpelo zranenia po tom, čo ruská letecká bomba dnes večer zasiahla Slovjansk na východe Ukrajiny, uviedol šéf ukrajinskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Jeden človek podľa úradov utrpel zranenia pri výbuchu v ruskom meste Belgorod, na ktorý podľa médií spadla letecká puma vypustená z ruského lietadla.
21:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách. Pre portál Axios to uviedli dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru.
20:50 Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine. Orbán sa tak vyjadril na predvolebnom zhromaždení v Kecskeméte. Píše o tom agentúra AFP.
18:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti X.
17:15 Jadrová agentúra OSN varuje, že ochranný štít v Černobyle „stratil svoje primárne bezpečnostné funkcie“ po útoku ruského dronu. Ruský útok dronom spôsobil požiar, ktorý spálil vonkajší plášť krytu.
14:58 Generálny štáb uviedol, že ukrajinské drony úspešne zasiahli ruskú ropnú rafinériu v Rjazani. Je to už deviatykrát v tomto roku, čo bolo zariadenie zasiahnuté.
14:46 „Šťastný Deň ukrajinských ozbrojených síl“ – hackeri poškodili webovú stránku ruskej spoločnosti dodávajúcej vojenský tovar, tvrdí zdroj HUR. Kybernetický útok zničil viac ako 700 počítačov a serverov a vymazal účty viac ako 1 000 používateľov Eltrans+.
14:21 Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza. Na spoločnom stretnutí budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra PA Media.
12:54 „Veľkolepé gesto, ale vývoz to nezastaví“ - G7 a EÚ zvažujú zákaz námorných služieb pre ruskú ropu. Ak zákaz prejde, Rusko bude pravdepodobne musieť rozšíriť svoju tieňovú flotilu, aby mohlo namiesto toho prepravovať ropu. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
12:50 Ukrajina a USA sa zhodli, že ukončenie vojny „závisí od odhodlania Ruska dosiahnuť mier“. Rokovania budú pokračovať 6. decembra. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
10:17 Švédske námorníctvo hlási pravidelné stretnutia s ruskými ponorkami v Baltskom mori, takmer každý týždeň. Podľa kapitána Marka Petkoviča Moskva „neustále posilňuje svoju prítomnosť“ v regióne a frekvencia týchto stretnutí sa v posledných rokoch zvýšila. Petkovic tiež varoval, že ak sa na Ukrajine dosiahne prímerie alebo mierová dohoda, Rusko pravdepodobne posilní svoju vojenskú silu v Baltskom mori. Švédsko sa tiež zameriava na „tieňovú flotilu“ – civilné ropné tankery, ktoré by mohli byť použité na dodávky dronov. Informuje o tom NEXTA TV na sociálnej sieti.
9:53 Aj Ukrajina v noci na sobotu podnikla dronové útoky, pričom podľa správ ruských zdrojov zasiahla aj ropnú rafinériu v meste Riazaň. Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke hlásilo zostrelenie alebo zachytenie 116 ukrajinských bezpilotných lietadiel, najviac – 29 – nad Riazanskou oblasťou. Viac ako 20 dronov útočilo na Voronežskú, Briansku a Belgorodskú oblasť.
9:50 V meste Fastiv v Kyjevskej oblasti bol pri útoku zničený železničný terminál a depo. Vlaky, ktoré mali prechádzať cez Fastiv, sú presmerované. Kritická infraštruktúra bola terčom ruského útoku aj v juhoukrajinskom Chersone, kde bez elektriny zostalo centrum mesta. Radnica upozornila, že sa môžu vyskytnúť aj výpadky v dodávke vody. V meste Luck vo Volynskej oblasti vypukol po ruskom útoku rozsiahly požiar v skladoch s potravinami, uviedol primátor Ihor Poliščuk.
9:48 Intenzívnym útokom bola vystavená najmä Kyjevská, Černihivská, Ľvovská, Odeská, Záporožská, Dnepropetrovská, Mykolajivská a Charkovská oblasť. Vo všetkých z nich, okrem Záporožskej a Ľvovskej oblasti, útok spôsobil výpadky v dodávkach elektriny.
9:45 Ruská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na ciele na Ukrajine viac ako 700 dronov a 30 rakiet typu Ch-101, Iskander-K, Iskander-M a Kalibr, pričom opäť cielila najmä na železničnú a energetickú infraštruktúru. Podľa ukrajinskej armády bolo 615 dronov zostrelených alebo vyradených systémami elektronického boja. Zásahy dronmi a raketami boli zaznamenané na 29 miestach Ukrajiny. Zranenia utrpeli najmenej štyri osoby vrátane 11-ročného chlapca.
8:09 Súd v ruskom meste Pskov v piatok nariadil väzobné stíhanie podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
6:58 Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:55 Rokovania o možnom využití výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny boli konštruktívne a Európska únia by mala ďalej pokračovať v hľadaní jednomyseľnej pozície. Zhodli sa na tom v piatok neskoro večer šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ktoré neprinieslo zásadný prelom. Práve líder Belgicka je zásadným odporcom využitia aktív uložených v tejto krajine a rokovania nijako nekomentoval, napísala agentúra Reuters.
6:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.
Prioritou Ukrajiny je dohoda, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu
Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa stretli s Umerovom a ukrajinským náčelníkom generálneho štábu Andrijom Hnatovom. Rokovania o pokroku na ceste k trvalému a spravodlivému mieru na Ukrajine označili za „konštruktívne“. Umerov a ministerstvo zahraničných vecí USA v spoločnom vyhlásení uviedli, že prioritou Ukrajiny je dosiahnuť dohodu, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu, zaistí bezpečnosť Ukrajincov a poskytne stabilný základ pre prosperujúcu demokratickú budúcnosť. Účastníci diskutovali aj o výsledkoch utorkového stretnutia Witkoffa a Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
„Obe strany (USA aj Ukrajina) súhlasili, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek dohode závisí od pripravenosti Ruska prijať vážny záväzok k dlhodobému mieru vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnil na platforme X Witkoff.
„Strany tiež samostatne preskúmali plán budúcej prosperity, ktorého cieľom je podporiť povojnovú obnovu Ukrajiny, spoločné americko-ukrajinské hospodárske iniciatívy a dlhodobé projekty obnovy,“ ozrejmili zástupcovia krajín podľa agentúry AP. Americkí a ukrajinskí predstavitelia tiež diskutovali o „odstrašujúcich možnostiach“, ktoré bude Ukrajina potrebovať „na udržanie trvalého mieru“, doplnil Reuters.