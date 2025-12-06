Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovoril s USA o mieri: Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v Riazani

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. AKTUALIZUJEME Zobraziť galériu (4)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Peter Morrison)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti X. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

21:34 Najmenej šesť ľudí vo veku od 38 do 69 rokov utrpelo zranenia po tom, čo ruská letecká bomba dnes večer zasiahla Slovjansk na východe Ukrajiny, uviedol šéf ukrajinskej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Jeden človek podľa úradov utrpel zranenia pri výbuchu v ruskom meste Belgorod, na ktorý podľa médií spadla letecká puma vypustená z ruského lietadla.

21:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách. Pre portál Axios to uviedli dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru.

20:50 Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine. Orbán sa tak vyjadril na predvolebnom zhromaždení v Kecskeméte. Píše o tom agentúra AFP.

18:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti X.

17:15 Jadrová agentúra OSN varuje, že ochranný štít v Černobyle „stratil svoje primárne bezpečnostné funkcie“ po útoku ruského dronu. Ruský útok dronom spôsobil požiar, ktorý spálil vonkajší plášť krytu.

14:58 Generálny štáb uviedol, že ukrajinské drony úspešne zasiahli ruskú ropnú rafinériu v Rjazani. Je to už deviatykrát v tomto roku, čo bolo zariadenie zasiahnuté.

14:46 „Šťastný Deň ukrajinských ozbrojených síl“ – hackeri poškodili webovú stránku ruskej spoločnosti dodávajúcej vojenský tovar, tvrdí zdroj HUR. Kybernetický útok zničil viac ako 700 počítačov a serverov a vymazal účty viac ako 1 000 používateľov Eltrans+.

14:21 Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza. Na spoločnom stretnutí budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra PA Media.

12:54 „Veľkolepé gesto, ale vývoz to nezastaví“ - G7 a EÚ zvažujú zákaz námorných služieb pre ruskú ropu. Ak zákaz prejde, Rusko bude pravdepodobne musieť rozšíriť svoju tieňovú flotilu, aby mohlo namiesto toho prepravovať ropu. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

12:50 Ukrajina a USA sa zhodli, že ukončenie vojny „závisí od odhodlania Ruska dosiahnuť mier“. Rokovania budú pokračovať 6. decembra. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

10:17 Švédske námorníctvo hlási pravidelné stretnutia s ruskými ponorkami v Baltskom mori, takmer každý týždeň. Podľa kapitána Marka Petkoviča Moskva „neustále posilňuje svoju prítomnosť“ v regióne a frekvencia týchto stretnutí sa v posledných rokoch zvýšila. Petkovic tiež varoval, že ak sa na Ukrajine dosiahne prímerie alebo mierová dohoda, Rusko pravdepodobne posilní svoju vojenskú silu v Baltskom mori. Švédsko sa tiež zameriava na „tieňovú flotilu“ – civilné ropné tankery, ktoré by mohli byť použité na dodávky dronov. Informuje o tom NEXTA TV na sociálnej sieti.

9:53 Aj Ukrajina v noci na sobotu podnikla dronové útoky, pričom podľa správ ruských zdrojov zasiahla aj ropnú rafinériu v meste Riazaň. Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke hlásilo zostrelenie alebo zachytenie 116 ukrajinských bezpilotných lietadiel, najviac – 29 – nad Riazanskou oblasťou. Viac ako 20 dronov útočilo na Voronežskú, Briansku a Belgorodskú oblasť.

9:50 V meste Fastiv v Kyjevskej oblasti bol pri útoku zničený železničný terminál a depo. Vlaky, ktoré mali prechádzať cez Fastiv, sú presmerované. Kritická infraštruktúra bola terčom ruského útoku aj v juhoukrajinskom Chersone, kde bez elektriny zostalo centrum mesta. Radnica upozornila, že sa môžu vyskytnúť aj výpadky v dodávke vody. V meste Luck vo Volynskej oblasti vypukol po ruskom útoku rozsiahly požiar v skladoch s potravinami, uviedol primátor Ihor Poliščuk.

9:48 Intenzívnym útokom bola vystavená najmä Kyjevská, Černihivská, Ľvovská, Odeská, Záporožská, Dnepropetrovská, Mykolajivská a Charkovská oblasť. Vo všetkých z nich, okrem Záporožskej a Ľvovskej oblasti, útok spôsobil výpadky v dodávkach elektriny.

9:45 Ruská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na ciele na Ukrajine viac ako 700 dronov a 30 rakiet typu Ch-101, Iskander-K, Iskander-M a Kalibr, pričom opäť cielila najmä na železničnú a energetickú infraštruktúru. Podľa ukrajinskej armády bolo 615 dronov zostrelených alebo vyradených systémami elektronického boja. Zásahy dronmi a raketami boli zaznamenané na 29 miestach Ukrajiny. Zranenia utrpeli najmenej štyri osoby vrátane 11-ročného chlapca. 

8:09 Súd v ruskom meste Pskov v piatok nariadil väzobné stíhanie podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

6:58 Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:55 Rokovania o možnom využití výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny boli konštruktívne a Európska únia by mala ďalej pokračovať v hľadaní jednomyseľnej pozície. Zhodli sa na tom v piatok neskoro večer šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ktoré neprinieslo zásadný prelom. Práve líder Belgicka je zásadným odporcom využitia aktív uložených v tejto krajine a rokovania nijako nekomentoval, napísala agentúra Reuters.

6:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.

Prioritou Ukrajiny je dohoda, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu

Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa stretli s Umerovom a ukrajinským náčelníkom generálneho štábu Andrijom Hnatovom. Rokovania o pokroku na ceste k trvalému a spravodlivému mieru na Ukrajine označili za „konštruktívne“. Umerov a ministerstvo zahraničných vecí USA v spoločnom vyhlásení uviedli, že prioritou Ukrajiny je dosiahnuť dohodu, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu, zaistí bezpečnosť Ukrajincov a poskytne stabilný základ pre prosperujúcu demokratickú budúcnosť. Účastníci diskutovali aj o výsledkoch utorkového stretnutia Witkoffa a Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.

„Obe strany (USA aj Ukrajina) súhlasili, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek dohode závisí od pripravenosti Ruska prijať vážny záväzok k dlhodobému mieru vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnil na platforme X Witkoff.

„Strany tiež samostatne preskúmali plán budúcej prosperity, ktorého cieľom je podporiť povojnovú obnovu Ukrajiny, spoločné americko-ukrajinské hospodárske iniciatívy a dlhodobé projekty obnovy,“ ozrejmili zástupcovia krajín podľa agentúry AP. Americkí a ukrajinskí predstavitelia tiež diskutovali o „odstrašujúcich možnostiach“, ktoré bude Ukrajina potrebovať „na udržanie trvalého mieru“, doplnil Reuters.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na archívnej snímke zo
Si Ťin-pching privítal Macrona: Spolupráca s Čínou je kľúčová pri úsilí o mier na Ukrajine
Zahraničné
Blanár na ministerskom zasadnutí
Blanár na ministerskom zasadnutí NATO: Nadviazali na výsledky summitu v Haagu, hovorili aj o Ukrajine
Zahraničné
Na snímke americký prezident
USA už nepodporujú Ukrajinu: Trump to povedal jasne! Na pomoci Kyjevu už finančne nepomáhame
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
MIMORIADNY ONLINE Putin nezamietol americký mierový plán: Ukrajina zasiahla ropovod Družba
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Správy
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla
Domáce
Ilustračné foto
Nebezpečenstvo na cestách: Na horskom priechode Šturec padajú skaly, hmla komplikuje dopravu
Domáce
Odborník radí: Bez vitamínu C môže byť imunita oslabená – ide o základ prevencie pred infekciami
Odborník radí: Bez vitamínu C môže byť imunita oslabená – ide o základ prevencie pred infekciami
Regióny

Zahraničné

V Poľsku odhalili Putinovho
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Zahraničné
Zábery ako z akčného
Zábery ako z akčného filmu: VIDEO zachytáva šialenú nehodu! Mercedes preletel cez kruhový objazd a dve autá
Zahraničné
Ilustračné foto
Letisko vo Vilniuse opäť prerušilo prevádzku pre pašerácke balóny
Zahraničné
Ilustračné foto
Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk Američanom
Zahraničné

Prominenti

Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka ako SEXI Mikuláš: Odhodila oblečenie a strúhala HOT pózy!
Domáci prominenti
Lupiči z filmu Sám
Veľký moment pre kultový film Sám doma: Zlodej Marv odmieta byť toho súčasťou!
Zahraniční prominenti
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej (†82): Rakovina udrela rovno dvakrát... Bola s tým zmierená!
Domáci prominenti
Slovenský spevák si praje
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti
Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

Posledné Košice doma šokovali Slovan! Prerušený zápas priniesol nečakaný výsledok
Posledné Košice doma šokovali Slovan! Prerušený zápas priniesol nečakaný výsledok
Niké liga
Slovensko – Poľsko: Online prenos z MS vo florbale žien
Slovensko – Poľsko: Online prenos z MS vo florbale žien
Florbal
Hviezda zo Zélandu znovu nedala šancu konkurencii, Shiffrinová mimo pódia sa nestačila diviť
Hviezda zo Zélandu znovu nedala šancu konkurencii, Shiffrinová mimo pódia sa nestačila diviť
Lyžovanie
VIDEO Slovenský kapitán úradoval! Milan Škriniar gólom zariadil Fenerbahce cenný bod
VIDEO Slovenský kapitán úradoval! Milan Škriniar gólom zariadil Fenerbahce cenný bod
Ostatné

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie

Technológie

Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Veda a výskum
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Správy

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Partnerské vzťahy
Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Poľsku odhalili Putinovho
Zahraničné
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Zábery ako z akčného
Zahraničné
Zábery ako z akčného filmu: VIDEO zachytáva šialenú nehodu! Mercedes preletel cez kruhový objazd a dve autá
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovoril s USA o mieri: Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v Riazani

Ďalšie zo Zoznamu