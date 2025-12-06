Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Krutý OSUD Oľgy Feldekovej (†82): Rakovina udrela rovno dvakrát... Bola s tým zmierená!

BRATISLAVA - Oľge Feldekovej už v roku 2018 diagnostikovali krutú rakovinu. Podstúpila chemoterapiu a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste. O 5 rokov však lekári prišli so zlými správami, no so svojím osudom bola zmierená.

V júni v roku 2018 slovenskej prozaičke, novinárke, scenáristke a dramaturgičke Oľge Feldekovej diagnostikovali rakovinu pŕs. Okamžite musela vtedy podstúpiť operáciu, počas ktorej jej odobrali časť tkaniva. Potom nasledovali chemoterapie. Po liečbe zákernej choroby prišla o vlasy a po prvýkrát zložila parochňu o rok neskôr v relácii Sedem.

Všetko nasvedčovalo tomu, že Feldekovej sa po liečbe začína dariť aj po zdravotnej stránke. No pred dvomi rokmi obľúbená glosátorka prezradila v rozhovore pre týždenník Život, že jej lekári oznámili zlé správy. „Nepríjemná diagnóza vystrašila predovšetkým môjho muža a deti. Mám v povahe choroby si nevšímať. Je príjemné vidieť, kto všetko má o vás strach. Pripadám si v takej chvíli ako pupok sveta,“ priznala Feldeková vtedy.

Opäť ju vraj čakala náročná liečba. „So svojím osudom som zmierená. Veľmi sa bojím o svojich blízkych. S ich chorobami sa neviem zmieriť,“ dodala glosátorka. Dnes prišla smutná správa o smrti Oľgy Feldekovej. Pre TASR to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká. Česť jej pamiatke.

