Obľúbený reťazec sťahuje z predaja známy čaj: NEPITE ho, zistili v ňom pesticídy!

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa opäť nachádzal nebezpečný výrobok. Tentoraz pred ním varuje obľúbený reťazec Tesco, ktorý musel stiahnuť z predaja nebezpečný čaj. Pri testoch výrobku bolo zistené prekročenie povoleného limitu pesticídov.
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Problematický je "Čierny čaj, porciovaný, 100g" od distribútora TESCO STORES SR, a.s.:
- s EANom 5051007137621,
- šaržou LOT: L 3629/1/149,
- a dátumom spotreby do 05/2027.
"Pri testoch uvedeného výrobku bolo zistené prekročenie limitu pre pesticídy," približuje spoločnosť. Zákazníkov, ktorí si tento výrobok zakúpili v ktorejkoľvek z ich prevádzok, vyzýva, aby ho vrátili na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. Tesco deklaruje, že zákazníkom bude vrátená hodnota výrobku. "Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie," dodáva na záver.