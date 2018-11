V Michalovciach malo dôjsť v súvislosti s voľbami k porušeniu zákona

Ako informoval zapisovateľ MVK Ján Bumbera, v tejto súvislosti dostali podnet, ktorý upozorňoval na to, že štyria kandidáti vo voľbách do orgánov samosprávy v Michalovciach na volebnej stránke na sociálnej sieti zverejnili video, kde informujú voličov, že ktosi neumožnil opozícii byť pri hlasovaní do prenosnej urny. "Zverejnený bol aj údaj o účasti vo voľbách," uviedol s tým, že aktéri vo videu vyzývajú voličov, že ak chcú niečo zmeniť, nech idú voliť, lebo zajtra už bude neskoro. "Je to oficiálny kandidát na voľbu primátora spoločne s tromi kandidátmi na voľbu poslancov," dodal.

MVK si podľa jeho ďalších slov toto video na oficiálnej volebnej stránke tohto kandidáta na sociálnej sieti pozrela. "Hlasovaním rozhodla o tomto informovať a podať podnet na porušenie volebného zákona a zákona o volebnej kampani na štátnu volebnú komisiu a na Ministerstvo vnútra SR. Informovali sme aj okresnú volebnú komisiu o možnom porušení tohto zákona," uzavrel.