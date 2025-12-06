Letisko vo Vilniuse opäť prerušilo prevádzku pre pašerácke balóny

VILNIUS - Letisko v litovskom Vilniuse v sobotu opäť prerušilo svoju prevádzku, po tom čo do vzdušného priestoru nad ním vstúpili balóny. Lety by mali obnoviť o 21.05 h miestneho času (20.05 h SEČ). Píše o tom agentúra Reuters.
Letisko, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od Bieloruska, bolo od začiatku októbra kvôli podobným incidentom uzavreté viac ako 10-krát, naposledy 3. decembra.
Balóny z Bieloruska ako hybridný útok
Litovská vláda tvrdí, že balóny posielajú pašeráci cigariet z Bieloruska. Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka obviňujú, že proti týmto aktivitám nijak nezasahuje a prelety balónov preto Vilnius považuje za formu „hybridného útoku“.
Litovská premiérka Inga Ruginiené v piatok oznámila, že jej vláda kvôli opakovaným incidentom s balónmi plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu. Podľa údajov litovského ministerstva vnútra z piatka vletelo tento rok do vzdušného priestoru krajiny 599 pašeráckych balónov a 197 dronov. Tieto incidenty narušili 320 letov a ovplyvnili približne 47.000 cestujúcich.