Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Letisko vo Vilniuse opäť prerušilo prevádzku pre pašerácke balóny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VILNIUS - Letisko v litovskom Vilniuse v sobotu opäť prerušilo svoju prevádzku, po tom čo do vzdušného priestoru nad ním vstúpili balóny. Lety by mali obnoviť o 21.05 h miestneho času (20.05 h SEČ). Píše o tom agentúra Reuters.

Letisko, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od Bieloruska, bolo od začiatku októbra kvôli podobným incidentom uzavreté viac ako 10-krát, naposledy 3. decembra.

Balóny z Bieloruska ako hybridný útok

Litovská vláda tvrdí, že balóny posielajú pašeráci cigariet z Bieloruska. Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka obviňujú, že proti týmto aktivitám nijak nezasahuje a prelety balónov preto Vilnius považuje za formu „hybridného útoku“.

Litovská premiérka Inga Ruginiené v piatok oznámila, že jej vláda kvôli opakovaným incidentom s balónmi plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu. Podľa údajov litovského ministerstva vnútra z piatka vletelo tento rok do vzdušného priestoru krajiny 599 pašeráckych balónov a 197 dronov. Tieto incidenty narušili 320 letov a ovplyvnili približne 47.000 cestujúcich.

Viac o téme: LetiskoBalónyPrevádzkaVilniusLitva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Litva chce vyhlásiť núdzový
Litva chce vyhlásiť núdzový stav pre opakované incidenty s bieloruskými pašeráckymi balónmi
Zahraničné
Burning candle and flag
Lídra litovskej koaličnej strany Žemaitaitisa odsúdili za antisemitizmus
Zahraničné
Letisko vo Vilniuse uzavreli
Letisko vo Vilniuse uzavreli druhýkrát za jeden deň! Opäť ide o balóny
Zahraničné
Predsedníčka Európskej komisie (EK)
EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za hybridné útoky na Litvu, uviedla von der Leyenová
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Správy
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla
Domáce
Ilustračné foto
Nebezpečenstvo na cestách: Na horskom priechode Šturec padajú skaly, hmla komplikuje dopravu
Domáce
Odborník radí: Bez vitamínu C môže byť imunita oslabená – ide o základ prevencie pred infekciami
Odborník radí: Bez vitamínu C môže byť imunita oslabená – ide o základ prevencie pred infekciami
Regióny

Zahraničné

V Poľsku odhalili Putinovho
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Zahraničné
Zábery ako z akčného
Zábery ako z akčného filmu: VIDEO zachytáva šialenú nehodu! Mercedes preletel cez kruhový objazd a dve autá
Zahraničné
Ilustračné foto
Letisko vo Vilniuse opäť prerušilo prevádzku pre pašerácke balóny
Zahraničné
Ilustračné foto
Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk Američanom
Zahraničné

Prominenti

Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka ako SEXI Mikuláš: Odhodila oblečenie a strúhala HOT pózy!
Domáci prominenti
Lupiči z filmu Sám
Veľký moment pre kultový film Sám doma: Zlodej Marv odmieta byť toho súčasťou!
Zahraniční prominenti
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej (†82): Rakovina udrela rovno dvakrát... Bola s tým zmierená!
Domáci prominenti
Slovenský spevák si praje
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti
Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

Posledné Košice doma šokovali Slovan! Prerušený zápas priniesol nečakaný výsledok
Posledné Košice doma šokovali Slovan! Prerušený zápas priniesol nečakaný výsledok
Niké liga
Slovensko – Poľsko: Online prenos z MS vo florbale žien
Slovensko – Poľsko: Online prenos z MS vo florbale žien
Florbal
Hviezda zo Zélandu znovu nedala šancu konkurencii, Shiffrinová mimo pódia sa nestačila diviť
Hviezda zo Zélandu znovu nedala šancu konkurencii, Shiffrinová mimo pódia sa nestačila diviť
Lyžovanie
VIDEO Slovenský kapitán úradoval! Milan Škriniar gólom zariadil Fenerbahce cenný bod
VIDEO Slovenský kapitán úradoval! Milan Škriniar gólom zariadil Fenerbahce cenný bod
Ostatné

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie

Technológie

Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Veda a výskum
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Správy

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Partnerské vzťahy
Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Poľsku odhalili Putinovho
Zahraničné
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Zábery ako z akčného
Zahraničné
Zábery ako z akčného filmu: VIDEO zachytáva šialenú nehodu! Mercedes preletel cez kruhový objazd a dve autá
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hovoril s USA o mieri: Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu v Riazani

Ďalšie zo Zoznamu