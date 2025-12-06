Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní

BRATISLAVA - Spevák Igor Timko z kapely No Name sa aj tento rok stane súčasťou charitatívneho galavečera Noc nádejí. Otvorene hovorí o tom, čo mu účasť v projekte dáva, o sile Vianoc, rodinnej súdržnosti a aj o tom, aký “darček” by si najradšej doprial — hoci mu ho nik nedokáže splniť. Galavečer plný silných príbehov a hudobných vystúpení prinesie Jednotka STVR už dnes.
Slovenský spevák Igor Timko zo skupiny aj tento rok účinkuje v relácii Noc nádejí a pochvaľuje si to. „Samozrejme, keď aj tá kapela môže pomôcť tým, čo to potrebujú, aj nám to pomáha. Keď sme v týchto reláciách, pretože sa trošku vrátime na zem. Je to obojsmerný šíp, aj nám to pomôže aj im," priznal.
Keďže sa to vysiela už túto sobotu, teda pár týždňov pred Vianocami, tak sa spevák rozhovoril aj o sviatkoch, ktoré všetkých zbližujú. „Stále si pripomíname, že je to základ toho života," povedal. S bratmi majú takú podmienku, že ich rodičia nikdy nemôžu byť na sviatky sami, a tak sa u nich všetci stretávajú, aj keď nie nadlho, keďže potom cestujú za svojimi rodinami. Súčasťou Vianoc sú, samozrejme, aj darčeky. A čo by si dal pod stromček samotný spevák? Z materiálnych vecí nepotrebuje nič, ale... praje si dve hodiny času na viac. Tomu však nikto na svete nesplní.
Už túto sobotu o 20.30 odvysiela Jednotka STVR charitatívny galavečer Noc nádejí, ktorý vzniká ako výsledok dlhoročnej spolupráce Slovenskej televízie a rozhlasu s Nadáciou Kvapka nádeje. Aj tento rok prinesie divákom silné príbehy rodín, ktorých deti absolvovali náročnú liečbu, a prostredníctvom predstavenia úspešne vyliečených pacientov pripomenie dôležitosť solidarity, darcovstva a pokrokov modernej medicíny.
Galavečerom budú tento rok sprevádzať moderátori Karin Majtánová, Hana Rapantová, Ľubomír Bajaník a Michal Slanička. Do štúdia v Mlynskej doline zavítajú rodiny detských pacientok po transplantácii krvotvorných buniek spolu s darcami kostnej drene z rôznych krajín sveta. Pre divákov je pripravený pestrý hudobný program.
V jedinečných vystúpeniach sa predstavia napríklad No Name, Mirka Partlová, Peter Bič Project, Nela Pocisková, Tomáš Klus, Helena Vondráčková, Štefan Štec a Fajta, Smola a Hrušky, vokálne zoskupenie For You s Veronikou Hatala, štvorica 4 tenori a mnohí ďalší hostia s vianočne ladenými piesňami. Všetci účinkujúci vystúpia na podporu charitatívneho poslania podujatia bez nároku na honorár. Rozhovor s Igorom Timkom si môžete pozrieť nižšie. Okrem iného prezradil aj to, čo pre neho znamená nádej.