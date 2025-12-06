Zábery ako z akčného filmu: VIDEO zachytáva šialenú nehodu! Mercedes preletel cez kruhový objazd a dve autá

ORADEA - Udalosť ako z akčného filmu. 49-ročný vodič Mercedesu zázračne prežil po tom, čo jeho vozidlo vyletelo niekoľko metrov do vzduchu na kruhovom objazde v rumunskom meste Oradea. Muž podľa vyšetrovateľov omdlel za volantom v dôsledku hypoglykemického kolapsu.
Šokujúce zábery nehody auta z bezpečnostných kamier boli zachytené 3. decembra a okamžite sa stali virálnymi. Ľudia porovnávajú video s kaskadérskymi kúskami vo filme Návrat do budúcnosti alebo o Batmanovi, niektorí spomínajú aj videohru Grand Theft Auto. Niekoľko okamihov pred čelnou zrážkou s iným vozidlom auto narazilo do obrubníka a vyletelo niekoľko metrov do vzduchu. Vodič utrpel viaceré zlomeniny, ale žiadne zranenia ohrozujúce život, uvádza portál Metro odvolávajúci sa na správy miestnych médií.
Vodič ostal uväznený vo vraku, kým ho nezachránili záchranné služby a neodviezli do nemocnice. Vyšetrovatelia podľa správ uviedli, že vodič utrpel hypoglykemickú krízu, pri ktorej hladina cukru v krvi nebezpečne klesne, čo mu spôsobilo mdloby. To spôsobilo, že sa rútil smerom ku kruhovému objazdu nesprávnym smerom, veľmi vysokou rýchlosťou. Vodičovi bolo pozastavené vodičské oprávnenie na 90 dní a dostal pokutu vo výške 1 600 rumunských lei (cca 315 eur).