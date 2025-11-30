Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Príšerná rodinná tragédia: Poľovník zavraždil manželku, synov a svoju sestru! Masaker ukončil samovraždou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - V troch nemeckých obciach objavili päť tiel z jednej rodiny. Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že 63-ročný poľovník zastrelil svoju sestru, manželku, dvoch synov a napokon aj seba.

Tri lokality, jedna rodina. Vyšetrovatelia hovoria o vnútro-rodinnej tragédii

V Bádensku-Württembersku panuje šok po tom, čo polícia našla päť mŕtvych členov jednej rodiny. Podľa doterajších informácií nič nenasvedčuje tomu, že by do prípadu zasiahla cudzia osoba, píšu nemecké médiá.

Hlavným podozrivým je 63-ročný muž – poľovník, ktorý je zároveň jednou z obetí.

Reutlingen: opatrovateľka našla ako prvú jeho sestru

V utorok ráno zavolala opatrovateľka na tiesňovú linku po tom, čo v byte 60-ročnej ženy v Reutlingene našla jej nehybné telo. Forenzné stopy ukázali, že utrpela smrteľné zranenia spôsobené násilím.

Polícia okamžite začala preverovať jej najbližšie okolie a podozrenie padlo na brata.

Pfullingen: mŕtvy poľovník a jeho manželka

Úrady následne preskúmali mužov dom v Pfullingene. Zásahová jednotka tam objavila telo 63-ročného poľovníka a jeho 57-ročnej manželky. Obaja mali strelné poranenia a pri telách sa našli zbrane, ktoré pravdepodobne použil.

Vyšetrovatelia zisťujú, či mal zbrojný arzenál v držbe legálne na základe poľovného oprávnenia.

St. Johann: posledné dve obete – synovia

Po domovej prehliadke sa policajti presunuli do firemných priestorov muža v St. Johann. Tam našli telá jeho synov vo veku 27 a 29 rokov. Aj v ich prípade išlo o strelné poranenia.

Motív činu zatiaľ zostáva nejasný. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní.

Viac o téme: RodinaStreľbaPoľovníkSamovraždaNemecko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Budova Najvyššieho správneho súdu
Afganec mal pripravovať vraždu dcéry! Prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd
Domáce
Tisíce ľudí v Marseille
Vražda brata protidrogového aktivistu rozpútala masové protesty v Marseille proti drogovému násiliu
Zahraničné
Šokujúci prípad! Mladík hľadal
Šokujúci prípad! Mladík hľadal radu u umelej inteligencie: Vražda kolegyne v práci, z jeho výpovede mrazí
Zahraničné
Ilustračné foto
Belgická polícia zadržala podozrivých v prípade plánovanej vraždy prokurátora
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Správy
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Správy
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Správy

Domáce správy

FOTO Ilustračné foto
Na celom Slovensku sa v noci môže vyskytnúť hmla, platí výstraha
Domáce
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie roka na Slovensku: Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Záchranná akcia na východe:
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfalé prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov
Domáce
SHMÚ varuje: V celej krajine môže v noci vzniknúť hustá hmla, platí výstraha pre vodičov
SHMÚ varuje: V celej krajine môže v noci vzniknúť hustá hmla, platí výstraha pre vodičov
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Príšerná rodinná tragédia: Poľovník zavraždil manželku, synov a svoju sestru! Masaker ukončil samovraždou
Zahraničné
Na snímke juhokórejský prezident
Juhokórejský prezident vystúpi pri príležitosti výročia vyhlásenia stanného práva
Zahraničné
Vilnius opäť zastavil lety!
Vilnius opäť zastavil lety! Vo vzdušnom priestore sa objavili podozrivé balóny
Zahraničné
Tu niečo nesedí! Škandál
Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka
Zahraničné

Prominenti

Ben Stiller
Slávny herec vo Vysokých Tatrách: TOTO je dôvod jeho pobytu!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Nová tvár v svetovo
Nová tvár v svetovo úspešnom seriáli: Má české korene a jeho meno... Chudák!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Radostná novinka! Samo Tomeček
Radostná novinka! Samo Tomeček sa stal OTCOM: Pôrod bol náročnejší, ako čakali
Domáci prominenti
FOTO Krst knihy Lojzo.
Dubasová krstila knihu: Páni, tá vôbec nestarne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue Hole pohltilo DESIATKY potápačov! Odborníci prezradili, prečo sa tam stále zomiera
Zaujímavosti
Týmto nahraďte cukor a
Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život
vysetrenie.sk
Žene po botoxe ochablo
Nepodarený BOTOX zmenil žene život: Stačila jedna injekcia a… nevie OTVORIŤ OKO! VIDEO odhaľuje desivú chybu lekára
Zaujímavosti
Noční používatelia sociálnych sietí
Nebezpečné surfovanie na sociálnych sieťach: Ak to robíte počas TEJTO časti dňa, koledujete si o PROBLÉM! Ničí to psychiku
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie roka na Slovensku: Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Ekonomika

Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)

Varenie a recepty

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Výber receptov

Šport

Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Neuveriteľný šok pre Nitru: Dukla Trenčín predviedla 26 sekúnd, ktoré vstúpia do dejín
Neuveriteľný šok pre Nitru: Dukla Trenčín predviedla 26 sekúnd, ktoré vstúpia do dejín
Tipsport liga
Infarktový záver na Slovane: Belasí po senzácii s Vallecanom spečatili ligový obrat v 96. minúte
Infarktový záver na Slovane: Belasí po senzácii s Vallecanom spečatili ligový obrat v 96. minúte
Niké liga
Brutálna chyba McLarenu, ktorá môže zničiť sezónu: Verstappen mu chce vytrhnúť z rúk titul
Brutálna chyba McLarenu, ktorá môže zničiť sezónu: Verstappen mu chce vytrhnúť z rúk titul
Formula 1

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky

Technológie

POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
Bezpečnosť
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
História
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Veda a výskum
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Bezpečnosť

Bývanie

Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania

Pre kutilov

Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
Láska a sex
Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Príšerná rodinná tragédia: Poľovník zavraždil manželku, synov a svoju sestru! Masaker ukončil samovraždou
Tu niečo nesedí! Škandál
Zahraničné
Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka
Záchranná akcia na východe:
Domáce
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfalé prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov
Špeciálny vyslanec Steve Witkoff
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská a americká delegácia začali rokovania o mierovom pláne

Ďalšie zo Zoznamu