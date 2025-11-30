Príšerná rodinná tragédia: Poľovník zavraždil manželku, synov a svoju sestru! Masaker ukončil samovraždou

BERLÍN - V troch nemeckých obciach objavili päť tiel z jednej rodiny. Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že 63-ročný poľovník zastrelil svoju sestru, manželku, dvoch synov a napokon aj seba.
Tri lokality, jedna rodina. Vyšetrovatelia hovoria o vnútro-rodinnej tragédii
V Bádensku-Württembersku panuje šok po tom, čo polícia našla päť mŕtvych členov jednej rodiny. Podľa doterajších informácií nič nenasvedčuje tomu, že by do prípadu zasiahla cudzia osoba, píšu nemecké médiá.
Hlavným podozrivým je 63-ročný muž – poľovník, ktorý je zároveň jednou z obetí.
Reutlingen: opatrovateľka našla ako prvú jeho sestru
V utorok ráno zavolala opatrovateľka na tiesňovú linku po tom, čo v byte 60-ročnej ženy v Reutlingene našla jej nehybné telo. Forenzné stopy ukázali, že utrpela smrteľné zranenia spôsobené násilím.
Polícia okamžite začala preverovať jej najbližšie okolie a podozrenie padlo na brata.
Pfullingen: mŕtvy poľovník a jeho manželka
Úrady následne preskúmali mužov dom v Pfullingene. Zásahová jednotka tam objavila telo 63-ročného poľovníka a jeho 57-ročnej manželky. Obaja mali strelné poranenia a pri telách sa našli zbrane, ktoré pravdepodobne použil.
Vyšetrovatelia zisťujú, či mal zbrojný arzenál v držbe legálne na základe poľovného oprávnenia.
St. Johann: posledné dve obete – synovia
Po domovej prehliadke sa policajti presunuli do firemných priestorov muža v St. Johann. Tam našli telá jeho synov vo veku 27 a 29 rokov. Aj v ich prípade išlo o strelné poranenia.
Motív činu zatiaľ zostáva nejasný. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní.