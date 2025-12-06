Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?

BRATISLAVA - Influencerka Ema Lacová sa dostala do centra pozornosti po jej vyjadrení o predaji skrachovaného outletu vo Voderadoch štátu za 17 miliónov eur. Po vlne kritiky aj od politikov zverejnila ostré video, v ktorom nazvala poslancov Michala Šimečku (PS), Janu Bittó Cigánikovú a Branislava Gröhlinga (obaja SaS) hnusnými. Reakcia od lídra SaS na seba nenechala dlho čakať.
Všetko to odštartovalo odhalenie, že skrachovaný outlet vo Voderadoch, ktorý sa roky nedarilo predať ani za 5 miliónov eur, sa podarilo spoločnosti Voderady Property predať štátu a to až za 17 miliónov eur. Keď portál 360tka oslovil influencerku Emu Lacovu, jej slová spôsobili výbuch. "To znie crazy. To je slayáda, že sa to takto podarilo potom, je to topka," zareagovala.
Jej vyjadrenie "slayáda" následne ovládlo celý priestor - od médií, cez známe osobnosti a politikov, ktorí si ju verejne podali. Lacová to už po niekoľkých dňoch nevydržala a musela sa k tomu verejne vyjadriť. Celý internet si podľa jej slov vylial na ňu zlosť a frustráciu za činy, ktoré neurobila. Označila to za odporné výlevy. "Hanbite sa všetci politici, ktorí hráte túto špinavú hru. Pán Šimečka, hnus. Pani Cigániková, hnus. Pán Gröhling, hnus. Prajem vám všetkým, aby ste sa po*rali na verejnosti," nebrala si servítky pred ústa Lacová vo videu. "Všetci tvorcovia a šíritelia tejto kampane ste absolútne ľudské dno, bez empatie, bez chrbtovej kosti," dodala.
Reakcia Gröhlinga
Predsedu SaS Branislava Gröhlinga pobúrila reakcia speváčky a influencerky, ktorá je spájaná s kauzou štátneho biznisu za 17 miliónov eur. "Takto vyzerá reakcia človeka, ktorý profituje z tejto vlády," napísal Gröhling, ktorý tvrdí, že si video pozrel celé a všimol si v ňom aj moment, keď Lacová priznala, že presne nevie, ako sa do kauzy dostala. "Prečo ste to nepovedali hneď?" pýta sa. Podľa neho mohla už na začiatku jasne povedať, že obchodu nerozumie, odmieta rozkrádanie štátu a bude sa snažiť transakciu zastaviť. "Všetci by sme to pochopili," dodáva na adresu uutorky virálnej piesne s kontroverzným textom.
Šéf SaS pripomína, že kritika neprišla náhle — Lacová podľa neho reagovala ľahkovážne, hoci ide o milióny eur v krajine, kde "vlaky horia, nemocnice kolabujú a diaľnica na východ stále nestojí". "Povedali ste, že je to ‚topka‘ a ‚slayáda‘. Ani na druhý pokus ste nereagovali tak, akoby ste rozumela, čo znamená, keď štát minie peniaze občanov pochybným spôsobom," tvrdí.
Priznáva, že Lacová sa môže cítiť ako obeť kritiky, no podľa neho je "obeťou týchto kšeftov celé Slovensko". "Možno vás tieto problémy obchádzajú, ale na 17 miliónov pre vašu firmu sa skladali všetci občania Slovenska," píše. Gröhling ju napokon vyzýva, aby využila svoj vplyv vo firme. "Môžete ukázať, že pochybné kšefty podporovať nebudete. Zastavenie tohto obchodu by vám slúžilo ku cti," dodal.