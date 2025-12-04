Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?

Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom
BRATISLAVA - Svet sladkých nátierok sa v posledných rokoch poriadne zmenil. Ľudia čoraz viac siahajú po produktoch, ktoré nielen výborne chutia, ale zároveň obsahujú kvalitné suroviny a dokážu obohatiť každodenné stravovanie. Popri klasických čokoládových či orieškových krémoch sa začali objavovať aj alternatívy, ktoré stavajú na rastlinnom zložení.

Práve tieto krémy sú dnes malým kulinárskym trendom – ľahko sa kombinujú, sú prirodzene výživné a vedia premeniť obyčajné raňajky či dezert na niečo mimoriadne. Presne do tejto kategórie patria aj rastlinné bio krémy dmBio, ktoré si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Sú vhodné aj pre vegánov a skvele zapadajú do aktuálneho trendu jednoduchých a pritom kvalitných potravín.

dmBio pistáciový krém obsahuje až 25 % pistácií

Tento rastlinný krém je postavený na vysokom podiele pistácií, ktoré mu dodávajú farbu, intenzívnu orechovú chuť a výraznú arómu. Zamatovú konzistenciu zabezpečuje kakaové maslo, vďaka čomu sa krém výborne natiera. Je skvelý na:

  • chrumkavé pečivo alebo raňajkový chlieb,
  • palacinky či lievance,
  • dochutenie kaší, jogurtov a smoothies,
  • dezerty.

dmBio mandľový krém s kokosovým sirupom

Zloženie mandľového krému je zasa postavené na pražených mandľových jadrách (až 84 %), ktoré vytvárajú jeho bohatú, jemne praženú chuť. Sladkosť mu dodáva sirup z kokosových kvetov. To všetko je vyvážené štipkou škorice a morskej soli, ktoré doladia chuť. Hodí sa najmä na:

  • ovsené kaše a müsli,
  • ovocie, palacinky, jogurty,
  • pečivo aj dezerty,
  • dochutenie smoothie,
  • ako sladká vrstva na dezerty.

Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt

Oba krémy sú súčasťou radu bio potravín dmBio. Navyše teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 produktov v hodnote 100 eur vrátane oboch krémov. Súťaž trvá počas štvrtka 4. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.

Ak hľadáte zdravšiu alternatívu ku klasickým sladkým nátierkam, pistáciový a mandľový krém od dmBio vás môžu príjemne prekvapiť. Sú prírodné, vegánske a mimoriadne univerzálne. Môžete ich použiť takmer na všetko, od raňajok až po sviatočné dezerty.

Vďaka bohatej orechovej chuti a jednoduchej receptúre z nich ľahko urobíte svoju novú kuchynskú stálicu. A ak radi objavujete nové chute, tak rad produktov dmBio môže byť presne pre vás. Nájdete ho v predajniach dm, na webe mojadm.sk, aj v aplikácii Moja dm-App.

Objavte rad bio potravín dmBio

Balíček dmBio (Zdroj: dm)
Balíček dmBio (Zdroj: dm)

Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:

  • dmBio Perníková chalúpka
  • dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
  • dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
  • dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
  • dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
  • dmBio Medovicový med, 500 g
  • dmBio Vanilkový struk, 2 ks
  • dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
  • dmBio Norimberské perníčky, 200 g
  • dmBio Sušené figy, 350 g
  • dmBio Hrozienka, 500 g
  • dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
  • dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
  • dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
  • dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
  • dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
  • dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
  • dmBio Pistáciový krém, 200 g
  • dmBio Kvetový med, 500 g
  • dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.

