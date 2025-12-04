Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?

BRATISLAVA - Svet sladkých nátierok sa v posledných rokoch poriadne zmenil. Ľudia čoraz viac siahajú po produktoch, ktoré nielen výborne chutia, ale zároveň obsahujú kvalitné suroviny a dokážu obohatiť každodenné stravovanie. Popri klasických čokoládových či orieškových krémoch sa začali objavovať aj alternatívy, ktoré stavajú na rastlinnom zložení.
Práve tieto krémy sú dnes malým kulinárskym trendom – ľahko sa kombinujú, sú prirodzene výživné a vedia premeniť obyčajné raňajky či dezert na niečo mimoriadne. Presne do tejto kategórie patria aj rastlinné bio krémy dmBio, ktoré si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Sú vhodné aj pre vegánov a skvele zapadajú do aktuálneho trendu jednoduchých a pritom kvalitných potravín.
dmBio pistáciový krém obsahuje až 25 % pistácií
Tento rastlinný krém je postavený na vysokom podiele pistácií, ktoré mu dodávajú farbu, intenzívnu orechovú chuť a výraznú arómu. Zamatovú konzistenciu zabezpečuje kakaové maslo, vďaka čomu sa krém výborne natiera. Je skvelý na:
- chrumkavé pečivo alebo raňajkový chlieb,
- palacinky či lievance,
- dochutenie kaší, jogurtov a smoothies,
- dezerty.
dmBio mandľový krém s kokosovým sirupom
Zloženie mandľového krému je zasa postavené na pražených mandľových jadrách (až 84 %), ktoré vytvárajú jeho bohatú, jemne praženú chuť. Sladkosť mu dodáva sirup z kokosových kvetov. To všetko je vyvážené štipkou škorice a morskej soli, ktoré doladia chuť. Hodí sa najmä na:
- ovsené kaše a müsli,
- ovocie, palacinky, jogurty,
- pečivo aj dezerty,
- dochutenie smoothie,
- ako sladká vrstva na dezerty.
Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt
Oba krémy sú súčasťou radu bio potravín dmBio. Navyše teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 produktov v hodnote 100 eur vrátane oboch krémov. Súťaž trvá počas štvrtka 4. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.
Ak hľadáte zdravšiu alternatívu ku klasickým sladkým nátierkam, pistáciový a mandľový krém od dmBio vás môžu príjemne prekvapiť. Sú prírodné, vegánske a mimoriadne univerzálne. Môžete ich použiť takmer na všetko, od raňajok až po sviatočné dezerty.
Vďaka bohatej orechovej chuti a jednoduchej receptúre z nich ľahko urobíte svoju novú kuchynskú stálicu. A ak radi objavujete nové chute, tak rad produktov dmBio môže byť presne pre vás. Nájdete ho v predajniach dm, na webe mojadm.sk, aj v aplikácii Moja dm-App.
Objavte rad bio potravín dmBio
Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:
- dmBio Perníková chalúpka
- dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
- dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
- dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
- dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
- dmBio Medovicový med, 500 g
- dmBio Vanilkový struk, 2 ks
- dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
- dmBio Norimberské perníčky, 200 g
- dmBio Sušené figy, 350 g
- dmBio Hrozienka, 500 g
- dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
- dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
- dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
- dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
- dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
- dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
- dmBio Pistáciový krém, 200 g
- dmBio Kvetový med, 500 g
- dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g
Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.