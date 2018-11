Vo voľbách dal svoj hlas aj exprezident Schuster: Pre nového primátora Košíc má niekoľko rád

„V Košiciach je to veľmi zložité, pretože vieme, kto sa uchádza post primátora. Nechajme sa prekvapiť, kto vyhrá. Na strane druhej, mnohí, ktorí by mohli byť zvolení, tí sa neprihlásili za kandidáta. Neviem prečo, ale nie všetci majú odvahu uchádzať sa o miesto primátora, starostu, alebo poslanca,“ povedal novinárom Schuster po tom, čo odvolil.

Schuster má aj niekoľko rád a námetov pre novozvoleného primátora, len nevie, či ich príjme. Podľa neho sú to dobré veci pre mesto. Ako príklad uviedol, že je pripravený prívod vody cez rúru do mestského parku, kde by mal vzniknúť otvorený kanál, také košické Benátky v parku, treba dokončiť potôčik na Hlavnej ulici, či vybudovať v parku na Moyzesovej sústavu fontán, atď.

Primátor by mal žiť s mestom

Podľa Schustera dobrý primátor by mal žiť s mestom, nájsť si čas, aby bol v uliciach, stretávať sa ľuďmi. Uviedol, že jeho manželka raz povedala, že on sa neoženil s ňou, ale s mestom. Mesto musí byť zdravým pracovným napätím, preto by si mal primátor vytvoriť dobrý „mančaft“, s ktorým bude mesto rozvíjať k spokojnosti jeho obyvateľov.

Schuster na margo volebnej kampane uviedol, že zodpovedá tomu, čo sa deje aj v parlamente. „Žiaľ, správame sa k sebe ako nepriatelia, aj v meste aj v parlamente, ako keby opozícia nesmela mať dobrý nápad, ktorý nemožno vypočuť, nie to ešte realizovať,“ povedal Schuster. Doložil, že hneď po revolúcii síce boli zložité časy, prijímali sa ťažké rozhodnutia, ale snaha bola, aby sa veci diali pokojne, dominoval dialóg a snaha dohodnúť sa, to dnes chýba.