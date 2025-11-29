Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!

Jožo Ráž je legenda! Spevák skupiny Elán, ktorú so spolužiakmi založil v roku 1968, je už dôchodca, ale našťastie aspoň z času načas spievajúci dôchodca. Po zverejnení informácií o možnom konci kapely v roku 2018, ktoré súviseli s odchodom členov do dôchodku, skupina pokračovala v koncertoch a hudobníci sa na pódiá vrátia aj budúci rok. Koncerty Elán & Kamaráti – to je jedinečné spojenie súčasných a bývalých členov kapely a fanúšikovia sa môžu tešiť na prierez zlatými dekádami Elánu. Na jednom pódiu zaznejú hity, ktoré formovali celé generácie.
Kým však Jožo Ráž vyjde opäť na pódium, užíva si obyčajné dni dôchodcu. Nenudí sa? „Inteligent sa nikdy nenudí!“ zavelil spevák a vymenoval, čo všetko robí počas dňa. Chvalabohu patrí k tým šťastnejším ľuďom, ktorí nie sú odkázaní iba na dôchodok. Ak by ale bol, vraj by neprežil. „Nie, ja z mojej penzie ani omylom,“ a prezradil výšku svojho dôchodku. „To je tak na telefón! To nie je na život. Z toho sa nedá vyžiť…“ posťažoval sa s úsmevom na tvári.
K politickej situácii na Slovensku sa však veľmi vyjadrovať nechcel. Sem-tam možno na tú tému prehodí slovko-dve so svojím synom, ktorý je ministrom dopravy. „Môj syn je génius, má dve vysoké školy a všetko vie… nenormálne rozumie tomu, čo robí, o politiku sa nestará…“ vychválil svojho syna s tým, že žiadne otcovské rady nepotrebuje.
