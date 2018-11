Pozorovateľ si môže robiť pri sčítavaní hlasov video či poznámky

Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na štvrtkovom zasadnutí (8.11.). Upozornil naň šéf komisie Eduard Bárány. Pripomína, že pozorovateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do činnosti komisie.

Audio či videozáznam z procesu sčítavania hlasov si môže pozorovateľ robiť za podmienky, že budú zachované zásady ochrany osobných údajov a zároveň to žiadnym spôsobom nenaruší priebeh sčítavania hlasov.

Pokiaľ ide o poznámky o priebehu sčítavania hlasov, tie si môže pozorovateľ robiť iba na papier. "Nesmie tieto informácie žiadnym spôsobom šíriť pred podpísaním zápisnice o výsledku volieb okrskovou volebnou komisiou," uvádza sa v uznesení.

Štátna volebná komisia tiež upozorňuje, že po uzatvorení volebnej miestnosti, v priebehu sčítavania hlasov, môže pozorovateľ z miestnosti odísť. Vrátiť sa však už potom nemôže. A to z dôvodu, že by to mohlo narušiť priebeh sčítavania odovzdaných hlasov.

Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si v sobotu volia obyvatelia v takmer 3000 mestách a obciach. Otvorených je viac ako 6000 volebných miestností. Zatvoria sa o 22.00 h. Potom sa začne sčítavanie hlasov. Priebežné neoficiálne výsledky bude zverejňovať Štatistický úrad SR na webstránke www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky oznámi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra.