Súčasného primátora v Nitre vystrieda nováčik Hattas: Dvonč verí, že Nitra bude napredovať

Dvonč prijal svoju porážku športovo. "Je to v pohode, treba vidieť realitu. Osobne som si myslel, že by sa to dalo ešte raz zvládnuť, pretože máme za sebou veľmi dobré projekty a veľa vecí sme urobili. Odchádzam s čistým svedomím, úplne vyrovnaný a verím, že v Nitre neostane tak, aby sa nepokračovalo v dobrých veciach," reagoval na svoju prehru Dvonč. Podľa vlastných slov si počká na výsledok volieb na poslancov. "O mnohých veciach rozhoduje zastupiteľstvo, uvidím, aké bude ďalšie nazeranie na mesto," skonštatoval.

Marek Hattas reaguje na predbežné výsledky volieb Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Dvonč stál na čele mesta tri volebné obdobia od roku 2006. V tohtoročných komunálnych voľbách bol nominantom strany Smer-SD a SNS. Počítačový analytik Marek Hattas je zakladateľom a riaditeľom kultúrneho centra Hidepark. Jeho prvými krokmi vo funkcii primátora budú vymenovanie hlavného architekta, hĺbkový audit zmlúv, vymenovanie odborníkov do komisií na základe spoločenského konsenzu, skonštatoval.