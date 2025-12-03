Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes

BRATISLAVA - Dôchodok môže trvať až 20 rokov. Spoliehať sa len na štátnu penziu je riskantné – demografia nepustí. Ako si zabezpečiť pokojný život na dôchodku, čo prináša tretí pilier a prečo sa oplatí začať už dnes? Odpovedá Marcel Haniš z Tatra banky.
Ako by ste zhodnotili aktuálnu situáciu s dôchodkovým systémom na Slovensku?
Na dôchodku strávime približne 20 rokov, preto sa téme dôchodku oplatí venovať pozornosť a začať v čo najskoršom produktívnom veku. Dôchodkový systém potrebuje predovšetkým stabilitu a predvídateľnosť. Na Slovensku máme tri piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Prvý pilier, teda štátny systém, je základ - no v dlhodobom horizonte bude čeliť veľkým výzvam, najmä kvôli demografickému vývoju. Druhý pilier je zásluhový, čo znamená, že výška úspor závisí od toho, koľko si človek počas života odkladá. Je výhodný najmä pre mladších ľudí a jeho veľkým plusom je možnosť dedenia úspor. Bez tretieho piliera alebo inej dodatočnej formy sporenia si na dôchodku neudržíte životný štandard.
Prečo by som si mal sporiť na dôchodok práve v treťom pilieri?
Sporitelia v druhom a treťom pilieri dosahujú v posledných rokoch atraktívne výnosy a zhodnocujú svoje úspory. V treťom pilieri v dynamických fondoch vidíme v tomto roku výnosy na úrovni okolo 20 % a v priemere až okolo 10 % ročne za posledných 5 rokov. To sú veľmi atraktívne čísla. Aj preto dnes tretí pilier zažíva rekordný záujem a je najsilnejší za posledných 20 rokov.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa spoliehajú iba na budúcu penziu od štátu, prípadne dôchodok zatiaľ vôbec neriešia?
Spoliehať sa len na štátny dôchodok je riskantné, pretože demografické trendy a starnutie populácie znamenajú, že jeho výška nebude stačiť na udržanie životného štandardu. III. pilier ponúka možnosť pravidelného sporenia, daňovú úľavu, príspevky od zamestnávateľa a atraktívne zhodnocovanie investícií. Vďaka tomu si môžete vytvoriť finančnú rezervu, ktorá vám zabezpečí pokojnejšiu budúcnosť.
Aké sú hlavné výhody tretieho piliera?
Obrovskou výhodou sporenia v III. pilieri je príspevok od zamestnávateľa. Ide o peniaze navyše, ktoré by ste inak nedostali. Ak vám zamestnávateľ prispieva rovnakú sumu ako vy, vaše úspory sa zdvojnásobia a so zhodnotením môžu rýchlo rásť.
Ak vám na dôchodok prispieva aj váš zamestnávateľ - napríklad 50 eur a v rovnakej výške si budete sporiť aj sami - tak pri sporení od 30. roku života, si podľa odhadov odborníkov dokážete nasporiť na dôchodok sumu okolo 190-tisíc eur. Tretí pilier tak výrazne zlepší váš príjem v starobe.
Prečo je podľa vás dôležité začať sa dôchodku venovať skôr a nenechávať to na náhodu?
Čím skôr začnete sporiť, tým viac času majú vaše peniaze rásť a zhodnocovať sa. Ak začnete už s prvým zamestnaním, stačia malé sumy, ktoré sa vďaka dlhodobému investovaniu a príspevkom zamestnávateľa môžu premeniť na desiatky tisíc eur navyše.
Aké výhody má z toho zamestnávateľ?
Rozprávame sa aj so zamestnávateľmi a objektívne treba povedať, že majú ťažké roky. Zároveň často bojujú s vysokou fluktuáciou, hlavne u mladých ľudí. Príspevok na dôchodok je benefit, ktorý zamestnanci vnímajú ako dlhodobú výhodu, čo zvyšuje ich lojalitu a atraktívnosť na trhu práce.
Mladá generácia dnes zároveň oveľa častejšie počúva ako je potrebné si na dôchodok sporiť aj mimo štátnej schémy. Pre zamestnávateľa je III. pilier v porovnaní s inými benefitmi nákladovo efektívnejšie riešenie, keďže tieto príspevky nepodliehajú odvodom do Sociálnej poisťovne.
Čo najviac ovplyvňuje výšku budúcej penzie a na čo by si mal sporiteľ dávať pozor?
Najdôležitejšie sú tri faktory: kedy začnete sporiť, koľko si odkladáte a aký fond si vyberiete. Čím skôr začnete, tým viac sa vaše peniaze zhodnotia. Veľký rozdiel robí investičná stratégia – DDS v Tatra banke ponúka Comfort life TB, ktoré automaticky prispôsobuje zloženie fondu vášmu veku.
Na začiatku sú investície dynamické pre vyšší výnos, pred dôchodkom konzervatívnejšie pre ochranu úspor. Vlastné úspory sú kľúčové, ak chcete pokojný dôchodok. Výsledky fondov v treťom pilieri jasne ukazujú, že ide o atraktívnu a výhodnú formu sporenia, ktorá je zároveň bezpečnou regulovanou formou sporenia, pod dohľadom NBS.
Kedy pôjdete do dôchodku a koľko si dokážete nasporiť v prvom, druhom a treťom pilieri si každý dokáže vypočítať v jednoduchej dôchodkovej kalkulačke.
Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí dôchodok zatiaľ neriešia?
Najdôležitejšie je zobrať zodpovednosť za svoj budúci príjem do vlastných rúk. Začnite sporiť čo najskôr a ak máte možnosť, požiadajte zamestnávateľa o príspevok do III. piliera. Tento benefit dokáže vaše úspory výrazne zvýšiť.
Na čo by si mali sporitelia dávať najväčší pozor?
Bezpečnosť úspor je kľúčová. Vyhýbajte sa rizikovým investíciám ako sú nediverzifikované akcie, trendové produkty typu krypto či nástroje, kde sú peniaze kedykoľvek dostupné – štatistiky ukazujú, že tieto peniaze sa minú dávno pred dôchodkom, podľa štatistík ich klienti vyberajú už po 5 až 7 rokoch. Najlepšie je sporiť systematicky každý mesiac v produkte určenom na dôchodok.
Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je vytvorenie si dostatočných úspor počas penzie. Dôchodkovým fondom sa tento rok veľmi darí. DDS v Tatra banke využíva life-cycle princíp, teda automatické prispôsobenie investícií veku klienta. Poraďte sa s expertmi a zabezpečte si váš životný štandard počas dôchodkového veku.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.