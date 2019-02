Pochybný tender naštrbil šéfovi Progresívneho Slovenska obraz čestného: Koniec biznisu

Ten má byť podľa portálu Aktuality.sk súčasťou firmy, ktorá má prsty v zmanipulovaných tendroch na vedu. Princípom celej kauzy je skutočnosť, že Štefunko je spolumajiteľom firmy Monogram Technologies, ktorá vznikla v roku 2005. Štefunko do nej ako spolumajiteľ vstúpil o tri roky neskôr. Práve v tomto období začali tržby firmy až podozrivo stúpať.

Licencie pre Žilinskú univerzitu

Firme Monogram Technologies sa podarilo získať štátnu zákazku vo výške 2,5 milióna eur. Na papieri išlo o dodávku vedeckých zariadení a nástrojov pre Žilinskú univerzitu. Zoznam položiek, ktoré boli dodané však vzbudzuje otázniky. Mnohé z nich vykazujú známky vysokého predraženia. Medzi nimi sú napríklad licencie firmy IBM na dopravné centrum.

Kým tieto sa v roku 2014 predávali za sumu 67 500 eur, firma ich univerzite dodala za výrazne vyšších 174-tisíc eur. V tom čase si univerzita objednala tri licencie, čo v praxi znamená, že mohla prísť o viac ako 300-tisíc eur. Dôležitý je aj fakt, že licencie nemusia byť jediným prvkom, ktorého cena bola výrazne nadhodnotená firmou Monogram.

Spojenie s firmou, spájanou s Jánom Počiatkom

Je zaujímavé, že konkurenčná firma Anext, ktorá je dlhodobo spájaná aj s bývalým ministrom dopravy Jánom Počiatkom a ktorá tiež univerzite dodávala materiály, tieto licencie nadhodnotila "len" o 128-tisíc eur. No vo výslednom súčte dodaných položiek pre univerzitu to vychádza stále lacnejšie v prospech Monogramu.

Správanie týchto dvoch firiem vykazuje aj známky tzv. kartelovej dohody, kedy si jednotlivé firmy ako uchádzači koordinujú systém ponúk. O tieto udalostí sa už zaujíma aj Protimonopólny úrad, ktorý spracúva závery šetrenia. Obidve firmy totiž uviedli minimálne 4 položky s identickými názvami, pričom podobnosti sú aj v dokumentoch, predkladaných v tendri.

Prípad vzbudzuje pochybnosti

K celému prípadu sa vyjadril aj hovorca strany Progresívne Slovensko (PS), ktorej lídrom je práve Štefunko. Pripúšťa, že vzbudzovanie pochybností je pri prípadnej spolupráci Anextu a Monogramu na mieste, no zo zistených skutočností to nie je definitívne potvrdené.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Štefunko sa bráni

Predseda hnutia sa ohľadom načrtnutých skutočností obhajoval na sociálnej sieti. Pripomína, že z jeho pozície nemal priamy dosah na riadenie firmy Monogram, pričom akékoľvek neetické konanie odsudzuje. "Vo firme som bol nepriamym akcionárom cez inú firmu. Bol som profesionálny technologický investor. Nikdy som nemal priamy dosah na jej riadenie firmy a už vôbec nie nejaké zákazky. Odsudzujem akékoľvek neetické správanie, ktorého sa mohla dopustiť," prehlásil Štefunko na margo obchodných stykov firmy Monogram.

Podľa neho je prirodzené, že vo svojom postavení prišiel do kontaktu so štátom v oblasti inovácií. "V oblasti inovácií pracujem roky a je prirodzené, že človek príde do kontaktu so štátom, najmä preto, že našim kľúčovým partnerom vo výskume a vývoji boli univerzity, ktoré sú financované z verejných zdrojov a čerpajú rôzne granty a fondy. Nikdy som nič nevybavoval, vždy som bol vo férovej súťaži. Tak to považujem za správne," pokračoval Štefunko.

Martin Dubéci a Zuzana Čaputová Zdroj: TASR - Martin Baumann, Branislav Račko

K prípadu sa odmietla odborne vyjadriť aj Zuzana Čaputová: ‚‚Pokiaľ ide o podozrenie z kartelovej dohody, nie som odborník na túto oblasť, a principiálne k podozreniu nedokážem zaujať zásadné stanovisko.‘‘. Ohľadom kartelového správania má jasný postoj aj podpredseda strany PS Martin Dubéci, ktorý "akékoľvek kartelové správanie odsudzuje. Z dostupných informácií sa však k tomuto prípadu nevie vyjadriť."