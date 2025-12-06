Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu

BRATISLAVA - TASR doobedu informovala, že vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Pre agentúru to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká. Feldekovej manžel, Ľubomír Feldek, však túto správu pre nás vyvrátil. No, ako sa ukázalo, len nechce prijať pravdu...
Aktualizácia: Skontaktovali sme sa telefonicky s manželom Oľgy Feldekovej, Ľubomírom Feldekom, ktorý pre Topky.sk správu o smrti manželky vyvrátil. Viac to ale komentovať nechce. „Pre médiá nechcem nič bližšie komentovať," povedal v sobotu poobede pre Topky.sk. Začínajú sa ale objavovať informácie o tom, že smrť milovanej manželky si len nechce pripustiť. Oľga umrela doma v kruhu najbližších dnes ráno.
„Oľga Feldeková zomrela dopoludnia okolo 10-tej hodiny. Jej manžel Ľubomír Feldek odmietol vo veľkom žiali prijať túto informáciu, prežil s ňou 63 rokov a boli na seba silne naviazaní, preto aj niekoľko hodín po tom ako zomrela, bol presvedčený, že sa preberie. Žiaľ, k tomu už neprišlo a deti definítívne potvrdili, že je mŕtva od desiatej," potvrdila nám Anna Ölvecká.
Obľúbenej glosátorke pred niekoľkými rokmi diagnostikovali zákerné ochorenie, navyše sa k ťažkej diagnóze pridružili ďalšie zdravotné problémy. Po dvoch zlomených stavcoch jej lekári objavili ďalšie dva a Feldeková zostala pripútaná na lôžko.
„K tým dvom stavcom, ktoré mala zlomene, sa pridali ďalšie dva. Mamina sa začala sťažovať na bolesti, a tak zistili, že má znovu zlomené stavce,“ prezradila pre televíziu Joj v októbri jej dcéra Katka Feldeková. „Umyvame ju v posteli a snažíme sa ju presúvať naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Zdá sa, že osteoporóza, ktorou trpí, je vážnejšia, než sme si mysleli. Tie prvé dva stavce si zlomila po páde, no teraz ani netušíme, ako k tomu došlo,“ vysvetlila.
„Nechcem hovoriť, že už nikdy chodiť nebude, pretože tomu jednoducho neverím. Mama je obrovská bojovníčka a už viackrát nám dokázala, že má neuveriteľnú vôľu,“ dodala Katka s tým, že sa túžila vrátiť do práce. „Veľmi sa teší na nakrúcanie relácie Sedem, ktoré ju motivuje a dodáva jej energiu. Aj napriek všetkému stále hovorí, že tam chce ísť,“ uviedla.