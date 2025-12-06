SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy

JOÃO PESSOA – V brazílskej zoologickej záhrade došlo k šokujúcej tragédii. Devätnásťročný Gerson de Melo Machado zahynul po brutálnom útoku levice, do ktorej výbehu sa rozhodol neoprávnene vojsť – a to priamo pred očami vydesených návštevníkov.
Podľa denníka Correio Braziliense mladík vyliezol po viac ako päť metrov vysokej bočnej konštrukcii klietky. Následne sa spustil po strome priamo do výbehu, čo zachytáva aj znepokojujúce video zverejnené na sociálnej sieti X. Levica na neho zaútočila ešte počas zostupu. Machado sa pokúšal ujsť, no šelma ho zhodila na zem a usmrtila.
Zoologická záhrada Parque Zoobotânico Arruda Câmara v meste João Pessoa zostane dočasne zatvorená, kým neskončí vyšetrovanie a všetky oficiálne úkony. Na svojom Instagrame zároveň oznámila, že levicu neutracujú, keďže je zdravá a podľa zamestnancov sa mimo incidentu nikdy nesprávala agresívne. Zviera však bude dlhodobo sledované, keďže po útoku vykazuje zvýšenú hladinu stresu.
Sníval o tom, že raz bude krotiť levy na africkom safari
Tragédia má aj smutné osobné pozadie. Podľa jeho poradkyne pre sociálnu starostlivosť Verônicy Oliveira trpel Machado schizofréniou a v minulosti bol viackrát hospitalizovaný. Sníval o tom, že raz bude krotiť levy na africkom safari, a v minulosti sa dokonca pokúsil ukryť v podvozku lietadla v nádeji, že sa tak do Afriky dostane. Incident vyvolal v Brazílii diskusiu o bezpečnostných opatreniach v zoologických záhradách, ale aj o potrebe lepšej starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami.