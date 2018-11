Mnohým Petržalčanom nie je osud ich mestskej časti či mesta ľahostajný

BRATISLAVA - Mnohým obyvateľom bratislavskej Petržalky nie je osud ich mestskej časti či mesta ľahostajný. Cestu do volebných miestností si v sobotných komunálnych voľbách nachádzajú zástupcovia mladšej, strednej i staršej generácie. Ako sami hovoria, nechcú, aby za nich rozhodoval niekto druhý.

"Nepamätám si obdobie pred rokom 1989, ale nechcem také obdobie zažiť. Je našou povinnosťou naplno používať to, o čo sme tak dlho bojovali – demokraciu. Preto sa snažím, hoc len jedným mojím hlasom, vyjadriť svoj názor a pomôcť veci meniť smerom, ktorý je podľa mňa ten správny," hovorí 30-ročná Petržalčanka Janka.

Podľa nej je v prvom rade potrebné ujasniť si, ako človek chce, aby sa jeho mesto a mestská časť rozvíjali. Na základe toho si následne vybrať kandidáta, ktorý sa daným hodnotám najviac približuje. Je tiež presvedčená, že vyjadrenie názoru by nemalo byť obmedzené len vhodením volebného lístka. "Je na nás, aby sme svojho kandidáta aj ďalej sledovali a pripomínali mu jeho záväzky, ktoré pred voľbami sľuboval," podotkla Janka.

Pravidelne voliť chodí aj 36-ročný Marián. "Veľmi mi záleží na tom, kto vedie moje rodné mesto a mestskú časť. Rozhoduje totiž o veciach, ktoré sa veľmi dotýkajú miesta, kde žijem, ulice, na ktorej bývam," vysvetľuje Marián. Ľudia by podľa neho mali ísť voliť, aby za nich nerozhodli iní. "Môže sa totiž ľahko stať, že sa na čelo samosprávy dostane niekto, kto nebude naše záujmy obhajovať dostatočne," upozorňuje Marián.

Na význam a vplyv samosprávy na kvalitu života obyvateľov poukazuje aj 41-ročný Michal. Pripomína, že delia nemalú časť verejných prostriedkov, riadia základné školy, sú zodpovedné za niektoré miestne komunikácie. "Nevoliť znamená rezignovať na možnosť ovplyvňovať tieto dôležité veci. Možno aj dôležitejšie, ako riadenie štátu ako celku," myslí si Michal. Ísť voliť je podľa neho jediná pravidelná šanca vstupovať do rozhodovania o riadení komunity. "Všetky ostatné sú náročnejšie na organizáciu a majú menej istý výsledok. To by mal človek chápať ešte skôr, ako je dospelý," poznamenáva Michal.

Na každých voľbách sa zúčastňuje aj 65-ročný Ján. Podľa neho sú všetky významné a je dôležité, aby ľudia do volebných miestností išli. "Aby voľby vygenerovali také zloženie zastupiteľských orgánov, ktoré bude odzrkadľovať názory občanov čo najreprezentatívnejšie, je potrebné, aby účasť voličov bola čo najvyššia. Tak môžu členovia zastupiteľských orgánov získať silný mandát, aby mohli svoj program, s ktorým sa uchádzali o dôveru a podporu, uvádzať do praxe," podotkol Ján.