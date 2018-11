Viacerí ľudia z regiónov, ktorí žijú v Bratislave, dnes vo svojich rodných obciach voliť nebudú

„Komunálnych volieb sa nemôžem zúčastniť z pracovných dôvodov, inak by som právo hlasovať vo voľbách využil,“ uviedol 28-ročný Jozef z Dolného Kubína. V hlavnom meste žije dlhšie, na Oravu však nezabúda a je jeho srdcu blízka. „Považujem to za jedinečnú možnosť ako vyjadriť svoj názor, akým smerom sa má moje rodné mesto uberať,“ dodal s tým, že komunálne voľby a ich výsledok sa totiž najviac dotýkajú obyvateľov Slovenska.

Vo svojom rodnom meste a v mieste trvalého bydliska nie je dnes ani 29-ročná Lenka z Detvy. „Aj keď sa na každých voľbách snažím zúčastniť, teraz sa mi to, žiaľ, nepodarí,“ poznamenala a doplnila, že by uvítala možnosť voliť na diaľku, ako počas parlamentných volieb. „Momentálne je už veľká migrácia za prácou či za školou a nie vždy sa dá byť v čase volieb vo svojej rodnej obci. A hoci nie som úplne rozhodnutá, koho by som volila, ak by som bola doma, tak svoj hlas do urny odovzdám,“ ukončila Detvianka.

Naopak, na účasť v dnešných komunálnych voľbách v Bratislave sa teší 33-ročný Štefan z obce Kriváň v Detvianskom okrese. Trvalý pobyt v hlavnom meste si nahlásil len nedávno, žije tu totiž už vyše štyroch rokov. „Ako nový Bratislavčan si účasť nenechám ujsť, politické dianie sa snažím sledovať a beriem to ako občiansku povinnosť voči obci, v ktorej v súčasnosti žijem,“ vyjadril sa. „Keďže si teraz vyberáme z ľudí, ktorí poznajú mesto, kde žijeme, o to viac by sme mali poznať program jednotlivých kandidátov a vybrať si takého, ktorý sa najviac stotožňuje s našimi požiadavkami,“ zhrnul. „Podľa mňa je najvyšší čas na zmenu a dám tak priestor mladšej generácii s perspektívnym tímom,“ uzavrel Štefan z Podpoľania.

V Bratislave a ani vo svojom rodnom meste dnes nebude voliť 33-ročný Richard z Banskej Bystrice, ktorý v hlavnom meste pracuje vyše sedem rokov. „Všetky voľby, vrátane komunálnych, sú dôležité. Napriek tomu sa ich dnes nezúčastním pre plánovanú dovolenku mimo Slovenska. Veľmi ma hnevá, že v tomto prípade neplatí možnosť voliť aj mimo svoj okrsok, ako je to pri parlamentných voľbách,“ pripomenul. „V tomto roku a pri tak rozsiahlej medializácii, je to však smiech cez slzy,“ podotkol Richard zo stredného Slovenska.

Približne 4,45 milióna obyvateľov Slovenska si dnes môže zvoliť na najbližšie štyri roky predstaviteľov 2 926 obcí a miest, a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí. Okrem primátorov miest a starostov obcí si voliči vyberajú svojich zástupcov aj do mestských a miestnych zastupiteľstiev.Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa hlasuje od 07:00 do 22:00 v 6 021 volebných miestnostiach. Ľudia v Bratislavskom samosprávnom kraji si dnes volia 89 starostov a primátorov a 942 poslancov.