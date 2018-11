Richard Rybníček zostáva vo funkcii: Trenčín povedie ako primátor aj naďalej

„Je to výnimočný deň vo výnimočnom meste, chcem poďakovať všetkým Trenčanom. Ten záväzok, ktorý od nich mám je obrovský a verím, že dokončíme veci, ktoré som sľúbil a ktoré máme rozbehnuté a priblížime Trenčín k moderným mestám," povedal Rybníček.

Richard Rybníček a jeho brat Róbert Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Ako dodal, tretia volebná noc po primátorských voľbách v Trenčíne bola pre neho najnáročnejšia. „Na rozdiel od dvoch predošlých kampaní bola táto najagresívnejšia a chvíľu som nevedel, do akej miery tá naša práca bude pre Trenčanov dostatočná a ako na nich zapôsobí kampaň protikandidáta. Ale ukazuje sa, že sme išli správnou cestou a že ten pokoj, ktorý som si zachoval, ocenili ľudia. Som naozaj hrdý, že ľudia ocenili naše výsledky," zdôraznil Rybníček.

Aj pre staronového primátora je prekvapujúci veľký rozdiel, s akým zvíťazil. „Vyzerá to tak, že tretíkrát po sebe v Trenčíne získam cez 70 percent hlasov. Prekvapilo ma to, no o to viac som presvedčený, že ľudia v Trenčíne cítia zmeny. Som na Trenčanov hrdý a som šťastný," doplnil Rybníček.

Prioritami do nového volebného obdobia je dokončenie verejných priestorov ako átrium pod Mestskou vežou, vnútrobloky na Východnej a Halašovej ulici, pokračovanie revitalizácia parku, debarierizácia lesoparku Brezina, rekonštrukcia Kina Hviezda, cesty, chodníky a ďalšie veci, ktoré Trenčania očakávajú.

Profil Richarda Rybníčka

Mesto Trenčín bude viesť aj naďalej doterajší primátor Richard Rybníček. Podľa neoficiálnych výsledkov ho po zrátaní 74 percent okrskových zápisníc podporilo 72 percent voličov. Úradujúci primátor Trenčína 49-ročný Mgr. Richard Rybníček sa ako nezávislý kandidát uchádzal o post prvého muža mesta už tretíkrát. Mestská volebná komisia v Trenčíne ho ako kandidáta na post primátora zaregistrovala 24. septembra.

Richard Rybníček sa narodil 7. novembra 1969 v Trenčíne. V rokoch 1988-1992 absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, odbor televízna žurnalistika. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 1992-1994 ako redaktor, respektíve spravodajca Českej tlačovej kancelárie (ČTK) na Slovensku.

V roku 1994 absolvoval polročnú stáž ako praktikant poslanca nemeckého Bundestagu a štúdium nemeckého politického systému (stáž organizovaná nemeckým parlamentom). Pôsobil ako redaktor denníka SME, bol pri vzniku tlačovej agentúry SITA. V roku 1995 bol rok hovorcom primátora hlavného mesta SR Bratislavy Petra Kresánka. V roku 1996 študoval (dva semestre) na Univerzite Friedricha Willhelma v Bonne, medzinárodné vzťahy a politické vedy ako štipendista Nadácie Konrada Adenauera.

Po opätovnom ročnom študijnom pobyte v Nemecku pôsobil od augusta 1997 do novembra 2000 v Inštitúte pre verejné otázky (IVO) ako výkonný riaditeľ. Nasledujúci rok od novembra 2000 do novembra 2001 pôsobil ako manažér spoločnosti Česká produkční, a. s., pre Slovensko. Pripravoval mediálne analýzy a manažoval kompletnú prípravu na investičný vstup do spoločnosti MAC TV, s. r. o., i projekt TV JOJ. V novembri 2001 sa stal generálnym riaditeľom televízie JOJ a tento post zastával do decembra 2002.

Za nového ústredného a neskôr generálneho riaditeľa Slovenskej televízie (STV) Rada STV navrhla 10. januára 2003 poslancom Národnej rady (NR) SR vymenovať Richarda Rybníčka. Rozhodla o tom v tajnom hlasovaní po vypočutí oboch vtedajších kandidátov na tento post - Richarda Rybníčka a Vladimíra Červenáka. Riaditeľom STV bol do 10. júla 2006, pol roka pred koncom svojho štvorročného funkčného obdobia sa vzdal funkcie. Dôvodom bola ponuka pôsobiť ako odborný konzultant pri štarte novej televíznej stanice Febio TV v Českej republike, kde zotrval do marca 2007.

V nasledujúcom období podnikal v oblasti médií (spolumajiteľ multimediálnej internetovej televízie Metoo.sk a portálu pozdravdoneba.sk) a digitalizácie televízneho vysielania. V rokoch 2007-2010 bol konateľom a majiteľom spoločnosti Media Pike Consulting, s. r. o. Od roku 2010 je Richard Rybníček členom správnej rady občianskeho združenia Náš Trenčín a od roku 2011 predsedom predstavenstva spoločnosti TVK, a. s.

Od roku 2010 je Richard Rybníček primátorom mesta Trenčín. V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 kandidoval ako nezávislý a získal 44,88 percenta hlasov. Uspel aj v ďalších voľbách 15. novembra 2014, keď mu z 17.307 platných hlasov vyslovilo dôveru až 12.383 Trenčanov. Ako študent pôsobil v hudobnej skupine Bez ladu a skladu a okrem kníh a cestovania mu aj naďalej ostal záujem o hudbu.