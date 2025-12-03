Popravu muža na štadióne sledovalo 80-tisíc ľudí! KATOM bol iba 13-ročný chlapec

CHÓST - Na štadióne v afganskom meste Chóst sa zhromaždili desaťtisíce ľudí, aby sledovali verejnú popravu muža obvineného zo zabitia celej rodiny. Rozsudok vykonal 13-ročný chlapec, ktorému mal odsúdený zabiť príbuzných.
Poprava, ktorá šokovala svet
V Afganistane sa po návrate Talibanu k moci v roku 2021 obnovili verejné popravy. Najnovší prípad patril medzi najbrutálnejšie. Na štadióne v meste Chóst sa podľa miestnych úradov zhromaždilo až 80-tisíc divákov, aby sledovali vykonanie rozsudku smrti nad mužom, ktorého Najvyšší súd označil za vraha 13 členov jednej rodiny – vrátane deviatich detí a ich matky.
Ako uvádza Times of India, rozsudok vykonal práve 13-ročný chlapec, ktorému mal odsúdený zavraždiť najbližších.
„Odpustíš mu?“ – otázka pred celým štadiónom
Ešte pred výstrelmi sa Talibanci chlapca spýtali, či odpustí vrahovi svojej rodiny. Keď to odmietol, do rúk mu dali zbraň. Potom pred desaťtisícmi ľudí trikrát vystrelil. Muž na mieste zomrel.
Taliban opäť uplatňuje tvrdé tresty podľa šaríi
Vládnuci Taliban presadzuje prísnu interpretáciu islamského práva a obnovil tresty, ktoré v minulosti vyvolávali celosvetové pobúrenie. Medzi ne patria:
- verejné popravy,
- fyzické tresty,
- zákaz vzdelávania pre dievčatá nad základnú školu,
- zákaz väčšiny pracovných pozícií pre ženy.
Popravy prebiehajú v rámci systému qisás – princípu „oko za oko“, ktorý umožňuje príbuzným obete vykonať trest.
Rozsudok potvrdili tri afganské súdy vrátane najvyššieho. Konečné schválenie udelil najvyšší vodca Talibanu Hibatulláh Achundzáda.
Jedenásť popráv za tri roky
Podľa afganských úradov ide už o jedenástu verejnú popravu od návratu Talibanu k moci.
Organizácie na ochranu ľudských práv upozorňujú, že tieto predstavenia pripomínajú rituálne zastrašovanie populácie a že ich cieľom je demonštrovať absolútnu kontrolu režimu.