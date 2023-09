Mimoriadny ONLINE Predčasné voľby sa komplikujú: Dvakrát posunuté moratórium! Dráma bude meškať minimálne 45 minút

Parlamentné voľby sa pomaly blížia ku koncu. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Facebook/Robert Fico, Topky/Ján Zemiar, Maarty)

BRATISLAVA - Blíži sa nám veľké finále. Slovensko sa počas soboty uzavrelo do volebnej bubliny, ktorá rozhodne o tom, ako bude ďalej krajina smerovať. Jej osud je totiž v rukách miliónov voličov, ktorí sa dnes rozhodli pristúpiť k volebným urnám a preukázať tak svoje občianske právo. Výsledky sú tu už každú chvíľu, a tak si ich nenechajte ujsť. O každom detaile vás podrobne informujeme. Už to totiž potrvá len pár minút, a dozvieme sa, kto bude nový premiér, či kto si veľmi pravdepodobne usadne do ministerských kresiel. Moratórium sa však nečakane natiahlo.

20:01 V bratislavských Jarovciach odvolil na hlasovacie preukazy počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR aj 25-členný súbor Agentúry Hector v dobových kostýmoch. Pricestoval na otočku z rakúskeho Rosemburgu, kde má v tieto dni vystúpenia. Pre TASR to uviedli z okrskovej volebnej komisie. "Povedali nám, že si museli splniť občiansku povinnosť. Stálo im to vraj za to, aby merali cestu sem a po odvolení ihneď naspäť, lebo zajtra tam majú vystúpenia," skonštatovali z komisie.

20:00 Volebná sobota vstupuje do finálovej fázy. Volebné miestnosti sa už o dve hodiny nadobro uzavrú a o osude parlamentu bude rozhodnuté.

19:30 Moment rozhodnutia sa priblížil, no pre nečakané udalosti sa moratórium najskôr posunulo o 40 minút a neskôr o ďalších 5 minút neskôr. Trvať teda bude do konečných 22:45 . Dovtedy sa nemôže uverejniť ani exit poll s vyznačením strán, len tzv. slepý. Moratórum sa posúva pre nečakané úmrtie voliča v Považskej Bystrici a pre kolaps člena komisie v bratislavskej Petržalke.

Web Topky.sk má výsledky volieb v malíčku

Predčasné parlamentné voľby sa pomaly schyľujú ku koncu. V sobotu 30. septembra o 22.00 sa nadobro uzavrú volebné miestnosti a začnú sa spočítavať hlasy. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska ide už o 9. voľby do Národnej rady SR. Priebežné výsledky sú čoskoro tu, a vy ich s nami môžete naplno sledovať na tomto odkaze. Prehľadný graf sa začne každú chvíľu napĺňať.

(Zdroj: Topky)

Bratislava bude mať s rátaním hlasov najväčšiu prácu

Najviac zaťaženým bude sumarizačné pracovisko v Bratislave, kde sa budú spracovávať výsledky z 398 okrskov. Najmenej zaťaženými budú sumarizačné útvary v Šali, Dolnom Kubíne, Stropkove, Pezinku, Malackách a Ružomberku.

Volebným komisiám pomáha pri sumarizovaní výsledkov Integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS potvrdili tri skúšky.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Zahraničný rekord

Ministerstvo vnútra však ešte počas piatka oznámilo, že do voľby zo zahraničia sa zaregistrovalo spolu 58 779 návratných obálok od voličov, Ide tak o jednoznačne rekordný počet ľudí, ktorí hlasovali poštou zo zahraničia.

(Zdroj: Getty Images)

Výsledky sú prvýkrát spracovávané elektronicky, výsledky tak môžu prísť skôr

Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Na Slovensku budú deviate voľby do NR SR významné aj preto, že budú prvýkrát spracovávané plne elektronicky. Ukazovať sa bude stav sumarizácie, volebná účasť aj úspešnosť politických subjektov. "Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov," priblížil na štvrtkovej tlačovej konferencii vedúci oddelenia volieb ŠÚ Jozef Brinda.

Definitívne výsledky volieb budú obsahovať podrobné dáta za takmer 3000 obcí a miest do úrovne jednotlivých okrskov. Počas volebného víkendu budú dočasne nedostupné vybrané služby a portál ŠÚ. Priebežné výsledky môžete sledovať na našom webe Topky.sk.

Polícia bude mala plné ruky práce

Polícia robí všetky kroky k potlačeniu prípadov volebnej korupcie. Skonštatoval to policajný prezident Štefan Hamran. Polícia rieši viaceré trestné konania súvisiace s volebnou korupciou, no zatiaľ nebol nikto obvinený.

"Polícia robí všetky kroky smerujúce k tomu, aby potlačila všetky prípady volebnej korupcie. Ak sú prejavy volebnej korupcie, tieto prípady budeme stíhať, pretože je to trestný čin," uviedol Hamran na štvrtkovej tlačovej konferencii.

(Zdroj: FB/Polícia SR)

Viceprezident Policajného zboru Damián Imre pripomenul, že na linke 158 alebo na najbližšom policajnom útvare sa dá nahlásiť každé podozrenie volebnej korupcie alebo iné skutky, ktoré by smerovali k narušeniu volieb.