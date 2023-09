Odvolil už aj šéf Hlasu Pellegrini: Spoločnosť mu robila mama

Peter Pellegrini došiel na voľby spolu so svojou mamou. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na Petra Pellegriniho, ktorý prišiel v sprievode mamy, čakalo pri príchode do volebnej miestnosti na gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave množstvo novinárov. Tým povedal, že ráno bol ešte pokojný, ale keď vidí, "aký je o to obrovský záujem, tak už prichádza tá prvotná nervozita". Ako dodal, nervozita bude vrcholiť smerom k večeru. "Netrúfam si odhadnúť, ako to dopadne, podľa mňa to môžu byť voľby plné prekvapení."

Peter Pellegrini bol voliť (Zdroj: Ján Zemiar)

Bol by rád, keby došlo voliť čo najviac občanov, lebo voľby sú sviatkom demokracie. Ako ďalej povedal, bol by spokojný, ak by bola volebná účasť aspoň na úrovni roku 2020. Na otázku, ako si predstavuje zloženie vlády po voľbách povedal, že je to otázka priorít jednotlivých subjektov.

"Strana Hlas môže byť ten, kto na konci rozhodne, pretože môže nastať situácia, že bez Hlasu nikto nevytvorí koalíciu. Môžu to byť voľby plných prekvapení, ktoré prinesú výsledky, ktoré sa môžu líšiť od prieskumov," povedal Pellegrini novinárom.

„Pre mňa je dôležité, aby budúcu vládnu koalíciu tvorili strany, ktoré sa zhodnú na prioritách Slovenska, a aby to boli strany, ktoré prinesú stabilitu a pokoj. Pevne verím, že aj po týchto voľbách Slovensko zostane pevne ukotvené v Európskej únii av Severoatlantickej alianciu," povedal Pellegrini. Dodal, že Slovensko po voľbách bude musieť riešiť vysokú infláciu vrátane cien energií, problémy ohľadom migrácie aj v zdravotníctve a v školstve.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tiež podotkol, že v kampani nikoho neurazili, nevozili sa na hneve a iných pocitoch ľudí, len aby získali nejaké percento navyše. "Pevne verím, že Slovensko ostane pevne ukotvené aj Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii," povedal na povolebný vývoj Slovenska.

Podľa Pellegriniho Slovensko už vyčerpalo možnosti vojenskej pomoci Ukrajine, dodávky zbraní Kyjevu kritizuje aj Smer-SD.