Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa

Blíži sa Deň matiek
Blíži sa Deň matiek (Zdroj: Getty Images)
Sú momenty v roku, kedy by sme sa mali na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, kto tu pre nás bol vždy a bez ohľadu na okolnosti. Práve takéto momenty si zaslúžia malé, no úprimné gesto, ktoré povie viac než slová.

Deň matiek oslavujeme druhú májovú nedeľu, čo tento rok pripadá na 10. mája. Je ideálnou príležitosťou potešiť mamu niečím, čo jej spríjemní deň. Pripravili sme pre vás prehľad top darčekov k sviatku všetkých matiek. Či už hľadáte niečo elegantné, praktické alebo oddychové, poznáme miesto, kde to všetko nájdete na jednom mieste.

Tieto kvety vydržia navždy

Kvety sú symbolom vďaky a lásky, no ich krása je pominuteľná. Práve preto si čoraz väčšiu popularitu získavajú kvetinové sety LEGO®. Spájajú v sebe estetiku, kreativitu aj zážitok zo skladania, vďaka čomu sa obdarovaná poteší nielen z výsledku.

Takýto darček ocenia najmä mamy, ktoré rady tvoria, oddychujú pri manuálnych aktivitách alebo si chcú nájsť chvíľu pre seba. Hotové kvety sa navyše stanú originálnou dekoráciou do interiéru bez nutnej starostlivosti.

Vôňa, ktorá ju vystihne

Parfém je darček, ktorý dokáže povedať veľmi veľa bez slov. Každá vôňa má svoj charakter – od jemných, sviežich a kvetinových tónov, ktoré pôsobia nežne a optimisticky, až po výraznejšie, hrejivé či orientálne, ktoré vyjadrujú eleganciu a sebavedomie.

Pri výbere sa môžete zamyslieť nad tým, aký štýl vaša mama preferuje. Výhodou tohto darčeka je jeho univerzálnosť. Parfém sa hodí pre každú vekovú kategóriu a vždy pôsobí osobne. Zároveň ide o darček, ktorý sa používa denne, takže radosť z neho sa nevytratí po prvom rozbalení, ale vracia sa pri každom použití.

Parfém (Zdroj: Getty Images)

Trendy kabelky

Kabelka je taktiež skvelým darčekom. Je praktická a využívaná každý deň. Pri výbere kabelky pre mamu je dôležité myslieť na jej životný štýl – aktívne mamy ocenia väčšie modely s dostatkom priestoru a prehľadným usporiadaním, zatiaľ čo menšie a elegantnejšie kúsky sú vhodné na spoločenské udalosti.

Dôležitú úlohu zohráva aj dizajn, pretože farba, materiál či jemné detaily dokážu podčiarknuť jej osobnosť. Správna kabelka uľahčí každodenné fungovanie a preto sa nad ňou určite zamyslite.

Skvelá káva robí deň

Kávovar na kapsule je darček, ktorý taktiež urobí radosť každý deň. Má jednoduchú obsluhu a vďaka tomu si mama môže pripraviť kvalitnú kávu rýchlo a bez námahy. Stačí vložiť obľúbenú príchuť do stroja, vybrať si intenzitu a teplotu a životabudič je v okamihu na svete.

Výhodou je aj široká škála nápojov, ktoré si možno pripraviť, kompaktné malé spracovanie či cena. Medzi Slovenkami sú kapsulové kávovary mimoriadne populárne.

Zdroj: Allegro

Starostlivosť ako zo salónu

Kozmetické zariadenia sú čoraz obľúbenejšou voľbou pre ženy, ktoré chcú mať profesionálnu starostlivosť dostupnú doma. Pomáhajú pri čistení pleti, jej regenerácii aj zlepšení celkového vzhľadu. Ide o darček, ktorý spája technológiu s krásou a ponúka dlhodobý efekt.

Takéto zariadenia ocenia všetky mamy, ktoré si potrpia na pravidelnej starostlivosti, no zároveň nemajú vždy čas navštevovať kozmetické salóny. Môžu si tak vytvoriť vlastný beauty rituál a dopriať si pravidelnú starostlivosť v pohodlí domova.

Každodenný pomocník pre krásne vlasy

Aj fén na vlasy je jedným z darčekov, ktoré budú mame slúžiť každý deň. Moderné kúsky ponúkajú dokonca viac než len sušenie – umožňujú šetrný styling, ochranu vlasov pred poškodením a rýchlejšiu úpravu účesu.

Pre mamy, ktoré majú nabitý program, je to ideálny pomocník, pretože šetrí čas a zároveň pomáha udržať upravený vzhľad. Vďaka rôznym funkciám, nástavcom a nastaveniam si každá žena môže prispôsobiť starostlivosť presne podľa svojich potrieb.

Fén na vlasy (Zdroj: Getty Images)

Pre zdravie každej pleti

Zrejme neexistuje žena, ktorá by neocenila pleťovú kozmetiku. Pomáha pleť hydratovať, vyživovať a chrániť pred vonkajšími vplyvmi. Pri výbere vopred zohľadnite typ pleti aj konkrétne potreby. Aktuálne je veľkým hitom najmä kórejská kozmetika.

Takýto darček je zároveň veľmi osobný, pretože ukazuje, že vám na blízkej osobe záleží. Či už teda hľadáte niečo, čo pokožku hydratuje, očisťuje, spevňuje alebo všetko dohromady, nemáte šancu trafiť vedľa.

Upravené nechty bez kompromisov

Domáca manikúra a pedikúra je praktickým riešením pre ženy, ktoré chcú mať upravené nechty bez nutnosti pravidelných návštev salónu. Okrem úspory času a peňazí prináša takýto darček aj flexibilitu, pretože dáva mame možnosť dopriať si ju kedykoľvek jej to vyhovuje.

To však neznamená, že ide o vhodný dar len pre aktívne ženy. Domáce štúdio na úpravu nechtov si totiž zaslúžia všetky. Ak už aj mama má všetko potrebné, stále sa môžete poohliadnuť po praktických doplnkoch, akými sú napríklad gély či laky na nechty, ktorých nikdy nie je dosť.

Všetko na jednom mieste a s dopravou zadarmo

Ak hľadáte miesto, kde nájdete naozaj veľký výber a zároveň nízke ceny, riešením je Allegro. Funguje ako online obchodné centrum, kde má každý predajca svoj vlastný obchod, vďaka čomu môžete jednoducho porovnávať ponuky a vybrať si tie najvýhodnejšie. Mnohé produkty nájdete označené zárukou najnižšej ceny a samozrejmosťou je aj bezpečný nákup.

Navyše vďaka službe Allegro Smart! získate na skúšku 7 doručení zadarmo počas nasledujúcich 7 mesiacov. Služba funguje bez záväzkov a bez nutnosti zadávať platobnú kartu. Tovar si môžete nechať doručiť až domov alebo do viac ako 15-tisíc výdajných miest po celom Slovensku.

Deň matiek je príležitosť zastaviť sa a dať najavo, že si vážime všetko, čo pre nás naše mamy robia. Aj malá pozornosť, ak je vybraná s citom, preto dokáže povedať viac než veľké gestá.

VIAC DARČEKOV NA ALLEGRO

Zdroj: Allegro

Advertoriál pripravený v spolupráci s Allegro.

Hokejista Adam Goljer po zápase s Dánskom
