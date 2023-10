SNS dokázala to, čo nedokázala doteraz žiadna slovenská strana, tvrdí Danko

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - SNS dokázala to, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej inej strane na slovenskej politickej scéne - zjednotiť národné sily. Ako jeden z dôvodov, prečo sa SNS s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do Národnej rady SR, to v nedeľu nadránom uviedol predseda SNS Andrej Danko.