Reakcie svetových médií na voľby na Slovensku: Exit polly sa vôbec netrafili! Tento politik odvolil s exmilenkou

(Zdroj: repubblica.it, kyivpost.com, welt.de)

Volebný výsledok nad 15% nás veľmi teší, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Lidovky konštatujú, že Fico sa vracia a že jeho Smer ovládol slovenské voľby. Podotýka, že sa tak stalo i napriek exit pollom, ktoré favorizovali progresívcov. V Smere začali oslavovať okolo štvrtej ráno, keď už bolo jasné, že im víťazstvo neujde.

(Zdroj: Lidovky.cz)

Český Blesk píše, že Slováci rozhodli. Všíma si, že Pellegrini z Hlasu pogratuloval Robertovi Ficovi k víťazstvu vo voľbách a že predseda PS Michal Šimečka to označil za zlú správu. Taktiež dáva do pozornosti viaceré perličky z volebného dňa, ako napríklad, že Boris Kollár odvolil so svojou exmilenkou Petrou Krištúfkovou či fakt, že v Handlovej sa volilo v krčme s názvom U dementa.

(Zdroj: Blesk.cz)

Britský denník Guardian podotýka, že víťazom volieb sa stala populistická strana Smer. "Bola to dramatická noc. Exit polly najprv naznačovali, že zvíťazí Progresívne Slovensko, nakoniec však najviac hlasov získal Smer."

Zobraziť galériu (12) (Zdroj: theguardian.com)

Agentúra Reuters si všíma, že pozadie predsedu víťaznej strany, ktorého nazýva "proruským". Teraz bude podľa nej potrebovať spojencov na to, aby vyskladal koalíciu.

(Zdroj: Reuters)

Spravodajský kanál Al Jazeera v súvislosti s víťazstvom Smeru vo voľbách tiež poukazuje na jej promoskovskú orientáciu. "Ľavicový bývalý premiér Robert Fico prisľúbil ukončiť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Rozhodujúce slovo pri formovaní koalície ale budú mať menšie strany," uvádza.

(Zdroj: aljazeera.com)

V rovnakom duchu sa nesie aj článok americkej CNN. Zaujal ju predovšetkým fakt, že Slovensko bude mať v priebehu štyroch rokov už piateho premiéra.

(Zdroj: CNN)

"Strana bývalého premiéra Roberta Fica sa stala najsilnejšou v slovenských parlamentných voľbách. Oproti pôvodným prognózam sa liberálna strana poslanca EÚ umiestnila až na druhom mieste. Zostavenie vlády bude zrejme ťažké," informuje nemecký Die Welt.

(Zdroj: welt.de)

Ukrajinský denník Kyiv Post voľby na Slovensku komentuje slovami, že "hoci mnohí Slováci majú skúsenosť s moskovským komunistickým režimom, mnohí volili populistov, ktorí majú blízko ku Kremlinu". Píše, že víťazná strana chce stopnúť vojenskú pomoc pre Ukrajinu a kritizuje EÚ aj NATO.

(Zdroj: kyivpost.com)

Francúzsky Le Monde pripomína, že voľby v tejto krajine s 5,4 miliónmi obyvateľov sa považovalo za rozhodujúce, pretože na najbližšie roky nastaví kurz orientácie Slovenska, ktoré buď zostane prozápadne orientované, alebo sa obráti na Rusko.

(Zdroj: lemonde.fr)

"Proruská strana a bývalý premiér Fico vyhráva voľby: Koniec zbraní na Ukrajine," - týmito slovami komentuje výsledok slovenských volieb talianska La Repubblica. Všíma si, že Bratislava je polepená plagátmi všetkých farieb, sľubujúcimi "návrat do normálu" a "koniec šialenstva" po vyše troch pestrých a hašterivých rokoch. "Ale je veľmi nepravdepodobné, že včerajší výsledok umožní Slovensku návrat do stabilnej politiky," konštatuje denník.

(Zdroj: repubblica.it)

Väčšina maďarských médií si v nedeľu všíma víťazstvo Smeru na čele s Robertom Ficom, pričom osobitnú pozornosť venujú účinkovaniu spoločnej maďarskej strany Aliancia. Voľby vyhral Robert Fico, maďarská strana sa opäť nedostala do parlamentu, píše szeretlekmagyarorszag.hu, ktorý podčiarkuje, že Fico je spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána.

(Zdroj: szeretlekmagyarorszag.hu)