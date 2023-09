V centrále OĽaNO sa vo veľkom plakalo: VIDEO Pročko dohnal Paulínku k slzám, Matovič ju musel utešovať

(Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA – V centrále OĽaNO tiekli slzy. Okolo pol dvanástej končene dorazil do volebnej centrály aj líder koalície Igor Matovič, ktorý prezradil, že sa ešte predtým, ako sa tam vybral, zastavil v Trnave po svoju manželku. Jeho Paulínka stála po jeho boku, najskôr sa usmievala no potom ju premohli slzy.

Príchod Igora Matoviča spolu so svojou manželkou (Zdroj: Topky/Maarty)

Matovič dorazil do volebnej centrály už v čase, kedy boli známe čísla exit pollu, ktoré jeho koalíciu posielajú do parlamentu. Ruka v ruke kráčala s ním po boku aj jeho manželka Paulína. Tá s ním vyšla aj na pódium a na tvári jej pohrával rovnako ako jej manželovi úsmev. Potom však nastal zlom a premohli ju emócie. Dôvodom bola kytica, ktorú jej dal „moderátor večera“ Jozef Pročko ako poďakovanie. To sa už Paulínka otočila publiku chrbtom a počas toho, ako dav tlieskal, ona v kabelke hľadala vreckovky, aby si mohla utrieť slzy, ktoré sa jej nahrnuli do očí. To už pri nej stál jej manžel a neskôr ju utešoval aj sám Pročko.

(Zdroj: Topky/Maarty)

(Zdroj: Topky/Maarty)

(Zdroj: Topky/Maarty)

(Zdroj: Topky/Maarty)