PRVÉ detaily z rannej nehody na D1: Zrážka ŠTYROCH áut, množstvo trosiek na ceste a deväť účastníkov!

BRATISLAVA - Dopravní policajti zasahovali pri nehode na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. Vodiči museli preto počítať s výraznými obmedzeniami a zdržaniami. Došlo totiž k vážnej zrážke až štyroch áut za účasti deviatich ľudí v nich. Nové zábery už zverejnil aj hasičský zbor.
K dopravnej nehode, o ktorej polícia informovala na sociálnej sieti, došlo na úrovni 24,5 kilometra medzi križovatkami Senec a Bernolákovo. Polícia je na mieste a intenzívne rieši situáciu.
"Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony súvisiace s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo na diaľnici D1 na úrovni 24,500 km medzi križovatkou Senec a Bernolákovo v smere do Bratislavy," informovali muži zákona.
Aktualizované 12:07
K prípadu pridali nové informácie a foto zábery aj hasiči. Tí po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že ide o stret štyroch osobných automobilov s deviatimi účastníkmi. V čase príjazdu hasičov sa všetci účastníci nachádzali mimo vozidiel, pričom viaceré osoby utrpeli rôzne zranenia. Podľa fotografií je jedným z vozidiel taxík.
"Zasahujúci hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a následne ich odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov. Súčasne asistovali pilotovi vrtuľníka leteckej záchrannej služby pri jeho pristávaní. Na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, aby zabránili vzniku požiaru a znečisteniu vozovky. Zároveň asistovali pri sprejazdnení komunikácie," doplnili.
Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z OR HaZZ v Pezinku (HS Senec) s tromi kusmi hasičskej techniky.
V dôsledku dokumentovania nehody bola doprava v tomto úseku výrazne obmedzená.
Obchádzky a odklony
Polícia v danom čase pristúpila k odklonu dopravy. Vodiči sú presmerovaní mimo diaľnice, aby sa predišlo ešte väčším komplikáciám.
"Odklon vozidiel je vedený z diaľnice D1 na Senec/Pezinok, následne je doprava presmerovaná cez obec Bernolákovo po ceste č. 127 s opätovným napojením na diaľnicu D1 na križovatke Triblavina," uviedli policajti.
Presné okolnosti vzniku nehody zatiaľ nie sú jasné. Vyšetrovanie pokračuje. "Okolnosti a presné príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia.
Polícia teraz vyzýva všetkých vodičov, aby boli mimoriadne opatrní a riadili sa pokynmi na mieste. "Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície, zvýšili opatrnosť a ak je to možné, využili alternatívne trasy," napísali. Situácia sa môže priebežne meniť. Polícia prisľúbila, že o ďalšom vývoji bude verejnosť informovať.