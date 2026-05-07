Drony narušili vzdušný priestor Lotyšska: Jeden mohol zasiahnuť ropný sklad pri hraniciach s Ruskom

RIGA - Na východe Lotyšska sa zrútili dva cudzie drony, uviedla dnes ráno stanica LSM. Jeden bezpilotný stroj podľa nej mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale to nevyhnutne neznamená, že ide o ruské stroje, píše lotyšská stanica, podľa ktorej podobné incidenty v minulosti spôsobili ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii.
Presné miesta dopadov bezpilotných strojov zatiaľ nie sú podľa LSM spresnené, ale úrady skoro ráno vydali varovanie pred ohrozením vzdušného priestoru v troch okresoch ležiacich pri hraniciach s Ruskom. Okolo 5:30 miestneho času (4:30 SELČ) lotyšská armáda informovala o zrútení dvoch dronov na území pobaltskej krajiny.
Možný zásah ropného skladu
Jeden z dronov mohol padnúť v oblasti mesta Rēzekne, kde polícia prijala hlásenie o dyme stúpajúcom z miestneho skladu ropy, píše LSM. Prvotné informácie naznačujú, že tam mohol padnúť jeden z dronov, uviedla polícia. Hasiči po príchode na miesto podľa LSM zistili, že otvorený plameň už nie je vidieť. Hasiči potom začali chladiť jednu zo skladovacích nádrží.
V marci sa dostalo do pobaltských krajín Lotyšska, Estónska a Litvy, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie, niekoľko zblokovalých ukrajinských dronov, napísala dnes agentúra Reuters. Predpokladá sa, že Ukrajina vtedy vypustila drony k útoku na ciele v Rusku.
Ukrajina sa už viac ako štyri roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Moskva spravidla v noci vysiela na Ukrajinu desiatky až stovky dronov, pričom Kyjev reaguje vlastnými údermi zameranými na vojenské a energetické objekty nepriateľa. Uvádza, že chce oslabiť možnosti Moskvy financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Ukrajina pred časom zintenzívnila dronové útoky na ruské ropné rafinérie a exportné trasy, z ktorých niektoré sa nachádzajú blízko ruských hraníc s pobaltskými krajinami a Fínskom, napísal už skôr Reuters.