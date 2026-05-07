Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič zaživa uhorel v aute! Objavilo sa nové VIDEO z tragédie

Objavilo sa nové video z desivej zrážky, kde uhorel jeden z vodičov. Zobraziť galériu (6)
Objavilo sa nové video z desivej zrážky, kde uhorel jeden z vodičov. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Stredajší podvečer na bratislavských Vajnoroch poznačila mimoriadne tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol ľudský život. Po zrážke dvoch áut skončilo jedno z vozidiel pod mostom v koľajisku, kde následne zachvátili auto plamene. Najnovšie sa navyše objavilo aj nové video priamo z miesta nehody, ktoré zachytáva dramatické momenty po páde a vznietení samotného vozidla.

VIDEO Pohľad na situáciu a stúpajúci dym z auta po dopravnej nehode:

Zábery a pohľad na požiar auta po nehode vo Vajnoroch (Zdroj: Topky)

K nehode došlo v stredu 6. mája krátko po 17. hodine na križovatke ulíc Rybničná a Púchovská v bratislavských Vajnoroch. Podľa známych informácií mal vodič osobného vozidla značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice na Rybničnú, keď pravdepodobne nezvládol riadenie.

Aktualizované 9:47

Z nehody už uverejnili nové zábery aj hasiči. "Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli v stredu 6. mája privolaní na Rybničnú ulicu v mestskej časti Vajnory, kde bola krátko pred 17:30 hodinou ohlásená dopravná nehoda, v dôsledku ktorej osobné motorové vozidlo spadlo z nadjazdu a začalo horieť," uviedli hasiči detaily z nehody.

Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)

Tí po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom troch prúdov vody.

Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)

"Vo vraku automobilu sa nachádzala jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlúčiteľné so životom. Zasahujúci hasiči zároveň vykonali prieskum okolia a havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby," dodali.

Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)

Tragédia vo Vajnoroch: Desivá zrážka áut, jedno prerazilo zábradlie a vodič v ňom uhorel! Prečítajte si tiež

Tragédia vo Vajnoroch: Desivá zrážka áut, jedno prerazilo zábradlie a vodič v ňom uhorel!

Toyota následne narazila do vozidla značky Škoda. Po náraze auto prešlo cez chodník, prerazilo zábradlie a zrútilo sa z nadjazdu priamo do priestoru pod mostom, kde sa po dopade okamžite vznietilo.

Teraz sa navyše objavilo aj nové video bezprostredne po nehode, ktoré zachytáva stúpajúci dym z horiaceho auta. Zábery dokumentujú chaos a dramatické chvíle krátko po páde vozidla do koľajiska.

Záchranárske tímy už iba objavili obhorené telo

Na miesto okamžite smerovali hasiči, záchranári aj policajti. Napriek ich snahe už vodičovi nedokázali pomôcť. Po uhasení požiaru našli hasiči vo vraku jednu uhoretú osobu.

Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Topky)

"V čase o 17:22 hodine sme na linke 158 prijali oznam o dopravnej nehode, ktorá sa stala na križovatke ulíc Rybničná smer Púchovská, kde podľa doposiaľ zistených informácií malo osobné vozidlo značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice smer Rybničná, pričom vodič pravdepodobne nezvládol riadenie a narazil do idúceho vozidla značky Škoda, následne bol odrazený s vozidlom cez chodník, kde prerazil zábradlie a spadol s vozidlom pod premostenie," uviedla ešte v stredu 6. mája polícia, kedy sa nehoda stala.

V dôsledku tragédie bola dočasne zastavená aj železničná doprava v oboch smeroch. Premávku na mieste riadili dopravní policajti.

"Vozidlo značky Toyota sa po dopravnej nehode vznietilo a zhorelo. Vodič na mieste zraneniam podľahol. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania," doplnila polícia.

Viac o téme: NehodaVideoDymPožiarDopravná nehodaVajnory
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizujeme Tragédia vo Vajnoroch: Desivá
Tragédia vo Vajnoroch: Desivá zrážka áut, jedno prerazilo zábradlie a vodič v ňom uhorel!
Domáce
FOTO Polícia vyšetruje aprílovú nehodu
Polícia vyšetruje aprílovú nehodu pri Ivanke pri Dunaji smerom na Svätý Jur
Domáce
Dopravná situácia v súvislosti
MIMORIADNE Uzávera úseku D1 PARALYZOVALA dopravu: Nekonečné kolóny pred Bratislavou!
Domáce
Oddelenie cudzineckej polície v
Cudzinecká polícia sa v Bratislave presťahuje pre výstavbu nemocnice
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zábery z tragickej nehody na D1! Kamión vrazil do dodávok, zomreli dvaja ľudia
Zábery z tragickej nehody na D1! Kamión vrazil do dodávok, zomreli dvaja ľudia
Správy
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj
Prominenti
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Takáč: SNS nedodržala koaličnú zmluvu, Danko sa mi po hlasovaní ospravedlňoval
Zoznam TV

Domáce správy

Čo sa dialo v
Čo sa dialo v GARÁŽI s Ferenčákom? Po vyše mesiaci prehovoril a vyšiel zo zákulisia MUŽ, ktorý ho tajne nahrával!
Domáce
FOTO Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič zaživa uhorel v aute! Objavilo sa nové VIDEO z tragédie
Domáce
Akčné VIDEO z Petržalky:
Akčné VIDEO z Petržalky: Ľudia boli v úplnej panike, rýchly útek z ulice a viacnásobná STREĽBA!
Domáce
TOP slovenský výrobca na dne: Nemá na výplaty, stopol výrobu, už odišiel aj riaditeľ. Vedenie REAGUJE, čo je za tým
TOP slovenský výrobca na dne: Nemá na výplaty, stopol výrobu, už odišiel aj riaditeľ. Vedenie REAGUJE, čo je za tým
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
V Anglicku sa začali komunálne voľby: Prieskumy naznačujú prepad vládnej strany
Zahraničné
Jeffrey Epstein.
Súd odhalil Epsteinov posledný list! Šokujúce slová z cely tesne pred jeho smrťou
Zahraničné
Ilustračné foto
Odborníci varujú pred špionážou: Rusko, Bielorusko a Čína zvyšujú aktivity v Poľsku
Zahraničné
Ilustračné foto
Lekári bez hraníc obviňujú Izrael: Tvrdia, že v Gaze vznikla umelo vytvorená kríza podvýživy a hladomor dojčiat
Zahraničné

Prominenti

Obrovská radosť Zuzany Haasovej:
Obrovská radosť Zuzany Haasovej: Bude svadba!
Domáci prominenti
Známy herec vyrazil do
Známy herec vyrazil do spoločnosti dole bez: Hudson, nezabudol si sa obliecť?!
Zahraniční prominenti
Sam Smith, MET Gala
Novinka v živote slávneho speváka: S priateľom sa zasnúbili!
Zahraniční prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Speváčka Sima porodila: Je to dievčatko! POZRITE, aké netradičné meno dostalo....
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti
Aj Slnko sa točí,
Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Hasiči dvíhajú VAROVNÝ prst! NESPRÁVNE nabíjanie mobilu vás môže stáť strechu nad hlavou
Zaujímavosti
Odstránenie ochlpenia v intímnej
Odstránenie ochlpenia v intímnej oblasti: Čo je najbezpečnejšie a čo hovorí medicína
vysetrenie.sk

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)

Šport

Kosili ho zranenia, rozhodol sa skončiť: Išiel som do sprchy a desať minút som plakal
Kosili ho zranenia, rozhodol sa skončiť: Išiel som do sprchy a desať minút som plakal
Bundesliga
VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
VIDEO Táto séria bude baviť: Efektívne Buffalo berie prvý bod, Slafkovského zápis do štatistík
NHL
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
VIDEO Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Tipsport liga
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Prestrelka z prvého zápasu sa neopakovala: PSG je po roku opäť vo finále Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung
Kvôli AICore v Android telefóne ti mohlo zmiznúť niekoľko GB úložiska navyše. Google vysvetľuje, prečo sa to deje a čo s tým môžeš robiť
Kvôli AICore v Android telefóne ti mohlo zmiznúť niekoľko GB úložiska navyše. Google vysvetľuje, prečo sa to deje a čo s tým môžeš robiť
Android
Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Facebook a Instagram budú analyzovať tvoje fotky a komentáre, aby zistili, koľko máš rokov
Bezpečnosť
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Chaos v Hormuzskom prielive: USA zasiahli iránsky tanker, francúzsku loď poškodil iránsky dron a Saudská Arábia odmietla Trumpa
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pravda o gélových nechtoch, naozaj tie naše ničia? Odpovede, tipy na starostlivosť aj trendy leta 2026 od odborníčky
Krása
Pravda o gélových nechtoch, naozaj tie naše ničia? Odpovede, tipy na starostlivosť aj trendy leta 2026 od odborníčky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čo sa dialo v
Domáce
Čo sa dialo v GARÁŽI s Ferenčákom? Po vyše mesiaci prehovoril a vyšiel zo zákulisia MUŽ, ktorý ho tajne nahrával!
Hrôzostrašná nehoda v Bratislave:
Domáce
Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič zaživa uhorel v aute! Objavilo sa nové VIDEO z tragédie
Akčné VIDEO z Petržalky:
Domáce
Akčné VIDEO z Petržalky: Ľudia boli v úplnej panike, rýchly útek z ulice a viacnásobná STREĽBA!
Veľká policajná akcia odhalila
Domáce
Veľká policajná akcia odhalila mrazivý plán: Obvinený si objednal útok na blízke osoby! Už sedí vo väzbe

Ďalšie zo Zoznamu