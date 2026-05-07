Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič zaživa uhorel v aute! Objavilo sa nové VIDEO z tragédie

BRATISLAVA - Stredajší podvečer na bratislavských Vajnoroch poznačila mimoriadne tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol ľudský život. Po zrážke dvoch áut skončilo jedno z vozidiel pod mostom v koľajisku, kde následne zachvátili auto plamene. Najnovšie sa navyše objavilo aj nové video priamo z miesta nehody, ktoré zachytáva dramatické momenty po páde a vznietení samotného vozidla.
VIDEO Pohľad na situáciu a stúpajúci dym z auta po dopravnej nehode:
K nehode došlo v stredu 6. mája krátko po 17. hodine na križovatke ulíc Rybničná a Púchovská v bratislavských Vajnoroch. Podľa známych informácií mal vodič osobného vozidla značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice na Rybničnú, keď pravdepodobne nezvládol riadenie.
Z nehody už uverejnili nové zábery aj hasiči. "Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli v stredu 6. mája privolaní na Rybničnú ulicu v mestskej časti Vajnory, kde bola krátko pred 17:30 hodinou ohlásená dopravná nehoda, v dôsledku ktorej osobné motorové vozidlo spadlo z nadjazdu a začalo horieť," uviedli hasiči detaily z nehody.
Tí po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom troch prúdov vody.
"Vo vraku automobilu sa nachádzala jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlúčiteľné so životom. Zasahujúci hasiči zároveň vykonali prieskum okolia a havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby," dodali.
Tragédia vo Vajnoroch: Desivá zrážka áut, jedno prerazilo zábradlie a vodič v ňom uhorel!
Toyota následne narazila do vozidla značky Škoda. Po náraze auto prešlo cez chodník, prerazilo zábradlie a zrútilo sa z nadjazdu priamo do priestoru pod mostom, kde sa po dopade okamžite vznietilo.
Teraz sa navyše objavilo aj nové video bezprostredne po nehode, ktoré zachytáva stúpajúci dym z horiaceho auta. Zábery dokumentujú chaos a dramatické chvíle krátko po páde vozidla do koľajiska.
Záchranárske tímy už iba objavili obhorené telo
Na miesto okamžite smerovali hasiči, záchranári aj policajti. Napriek ich snahe už vodičovi nedokázali pomôcť. Po uhasení požiaru našli hasiči vo vraku jednu uhoretú osobu.
"V čase o 17:22 hodine sme na linke 158 prijali oznam o dopravnej nehode, ktorá sa stala na križovatke ulíc Rybničná smer Púchovská, kde podľa doposiaľ zistených informácií malo osobné vozidlo značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice smer Rybničná, pričom vodič pravdepodobne nezvládol riadenie a narazil do idúceho vozidla značky Škoda, následne bol odrazený s vozidlom cez chodník, kde prerazil zábradlie a spadol s vozidlom pod premostenie," uviedla ešte v stredu 6. mája polícia, kedy sa nehoda stala.
V dôsledku tragédie bola dočasne zastavená aj železničná doprava v oboch smeroch. Premávku na mieste riadili dopravní policajti.
"Vozidlo značky Toyota sa po dopravnej nehode vznietilo a zhorelo. Vodič na mieste zraneniam podľahol. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania," doplnila polícia.