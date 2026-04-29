PREHĽAD otváracích hodín počas májových sviatkov: Pozor, TIETO obchodné reťazce ich UPRAVILI!

BRATISLAVA - Májové sviatky sa blížia a tak sme zisťovali, či obchody pristúpili k úprave otváracích hodín. Kým niektoré obchodné reťazce zmenili otváraciu dobu, iní zachovali štandardné fungovanie ako počas bežných dní.
Vzhľadom na legislatívne zmeny, platné od 1. 11. 2025, je maloobchodný predaj počas 1. 5. a 8. 5. povolený. Zisťovali sme, či budú otváracie hodiny v obľúbených reťazcoch štandardné alebo pristúpili k zmene.
COOP Jednota
Jednotlivé regionálne spotrebné družstvá systému COOP Jednota pristúpia počas májových sviatkov k individuálnej úprave otváracích hodín v súlade s platnou legislatívou, informovala hovorkyňa Jana Kuklová. Dodáva, že otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne. "Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách počas májových sviatkov na predajniach vo svojom regióne a na web stránkach jednotlivých spotrebných družstiev," uvádza hovorkyňa.
Upravená otváracia doba sa netýka automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7, ktoré sú pre zákazníkov otvorené NONSTOP 24 hodín 7 dní v týždni, aj počas sviatkov. Aktuálne je pre zákazníkov k dispozícii 31 automatizovaných predajní po celom Slovensku. Automatizované predajne môžu zákazníci navštíviť v Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi, Šuranoch, Sládkovičove, Námestove, Hruštíne, Nitre, Veľkom Kýre, Krupine, Bobrove, Liptovskom Mikuláši (2 predajne), Horných Salibách, Lokci, Zvolene, Oravskej Jasenici, Banskej Bystrici, Gáni, Dobrej Nive, Prešove (2 predajne), Oravskej Lesnej, Novoti, Bystrej, v Tomášove a v Mostovej. "Cieľom automatizovaných predajní je priniesť pohodlie nonstop nakupovania čo najširšiemu spektru zákazníkov vrátane menších obcí a vzdialenejších regiónov," hovorí Kuklová.
Billa
V súvislosti so zmenami v dňoch pracovného pokoja počas májových štátnych sviatkov upozorňuje verejnosť na úpravu otváracích hodín supermarketov BILLA počas vybraných víkendov. "Počas májových predĺžených víkendov 1. – 3. mája 2026 a 8. – 10. mája 2026 budú mať prevádzky nastavené otváracie hodiny ako v nedeľu, a to počas všetkých troch dní (piatok až nedeľa)," informuje hovorca spoločnosti Marek Kravjar.
V niektorých obchodných centrách budú otváracie hodiny supermarketov BILLA v štandardnom režime. Zároveň však hovorca upozorňuje, že vybrané supermarkety v obchodných centrách, najmä v obchodných domoch PRIOR, budú počas štátnych sviatkov 1. a 8. mája zatvorené. "Zákazníčkam a zákazníkom odporúčame, aby si konkrétne otváracie hodiny jednotlivých prevádzok overili vopred, najlepšie na webovej stránke www.billa.sk alebo na stránkach obchodných centier," konštatuje hovorca.
Ostatné obchodné reťazce
Predajne Kaufland budú počas 1. mája a 8. mája 2026 otvorené podľa otváracích hodín nižšie. V súvislosti so sviatkom ponúkajú zákazníkom predĺženú otváraciu dobu vo štvrtok 30. apríla 2026, a to od 6:30 h do 21:30 h. "Uvedené otváracie hodiny sa netýkajú našich prevádzok v obchodných centrách Avion a Danubiana, kde sa riadime ich otváracími hodinami," zdôrazňuje hovorkyňa Paulína Krajíčková.
Bežné otváracie doby budú aj v Lidli. "Dňa 1. a 8. mája 2026 budú predajne Lidl otvorené v štandardných časoch," informovala hovorkyňa Adriana Maštalircová.
Na zmenu sa nechystá ani obchodný reťazec Tesco. "Počas sviatkov 1. a 8. mája 2026 budú Tesco predajne aj čerpacie stanice otvorené pre našich zákazníkov podľa bežných otváracích hodín," informovala PR manažérka Mária Zerzanová.
Aj spoločnosť METRO Slovakia informuje zákazníkov o otváracích hodinách svojich veľkoobchodných prevádzok počas májových sviatkov. Na 1. mája otvorí o 8.00 h, na 8. mája už o 5.00 h ráno. V obchod prípadoch budú obchody otvorené do 20.00 h. "METRO Slovakia odporúča zákazníkom, aby si svoje nákupy a zásobovanie naplánovali vopred podľa upravených otváracích hodín," vyzýva špecialistka na komunikáciu Jana Hrubcová.