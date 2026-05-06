Robíte to aj vy? Hasiči dvíhajú VAROVNÝ prst! NESPRÁVNE nabíjanie mobilu vás môže stáť strechu nad hlavou

BRATISLAVA - Nabíjanie mobilu pod vankúšom alebo na posteli môže spôsobiť riziko požiaru. Upozorňujú na to trnavskí krajskí hasiči na sociálnej sieti. Ľuďom odporúčajú, aby sa vyhli aj nabíjaniu telefónu počas noci.
Ako hasiči vysvetľujú, telefón sa pri nabíjaní prehrieva, vankúš a posteľ bránia odvádzaniu tepla, môže dôjsť k prehriatiu batérie a vzniku požiaru. V noci si ľudia zároveň problém nemusia všimnúť včas. „Stačí malá nepozornosť a následky môžu byť vážne, najmä počas spánku,“ upozorňujú hasiči.
Ľuďom preto radia, aby mobil nabíjali cez deň, umiestnili ho na pevný, nehorľavý povrch, používali originálne nabíjačky a nenechávali zariadenie prikryté. „Myslite na bezpečnosť, aj malé riziko môže spôsobiť veľký problém,“ dodali hasiči.