Novinka v živote slávneho speváka: S priateľom sa zasnúbili!

Sam Smith prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Držiteľ ceny Grammy sa po viac než troch rokoch vzťahu zasnúbil so svojím partnerom, módnym návrhárom Christianom Cowanom. Dvojica sa objavila spolu na prestížnom Met Gala.
Ešte pred vstupom na červený koberec sa podľa svedkov v hoteli Mark hovorilo práve o ich zasnúbení. Pozornosť pútal aj výrazný žltý diamantový prsteň od Cartier, ktorý mal Cowan na ruke. „Podľa toho, čo viem, išlo o súkromné zasnúbenie,“ prezradil zdroj z hotelovej lobby pre PageSix.
„Sú z toho úplne nadšení a podľa toho, čo počujem, sú do seba veľmi zamilovaní!“ Pár tvoria od roku 2022. Odvtedy sa spolu pravidelne objavujú na verejnosti, módnych podujatiach aj v uliciach New Yorku.