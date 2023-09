Predseda SMER-SSD Robert Fico odvolil spoločne s mamou Emíliou: TAKÉTO Slovensko si želá

Predseda SMER-SSD Robert Fico bol voliť so svojou mamou Emíliou (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

BRATISLAVA – Slovensko sa zobudilo do volebného dňa. Dnes do 22. hod. si budú občania Slovenskej republiky voliť nových zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR). Známi politici a bývalí poslanci budú môcť počas dnešného dňa taktiež využiť svoje volebné právo. Medzi prvými, ktorí odvolili a splnili si svoju občiansku povinnosť, bol aj predseda SMER-SSD a bývalí viacnásobný premiér Robert Fico.