Ego Straka o kríze manželstva: Nebývame spolu, ale... Petra, toto si vypočuj

BRATISLAVA - Navonok drsný, no vo vnútri presný opak! Raper Ego prežíva už takmer rok náročné obdobie. Jeden z najúspešnejších hudobníkov slovenskej scény otvorene priznal, že jeho dlhoročné manželstvo prechádza krízou. Má vzťah, v ktorom už dvanásť mesiacov nebývajú pod jednou strechou, ešte šancu na záchranu?
Michal "Ego" Straka sa na Bratislavských módnych dňoch objavil opäť v úlohe modela. Hoci módu vníma ako súčasť balíčka kvalitného umelca, v súkromí si na prehnané parádenie nepotrpí. „Chlap by sa nemal toľko kukať do zrkadla. Už ja som z toho zmagorený ako artist, to nie je veľmi chlapské,“ zhodnotil s nadhľadom raper, ktorému v obliekaní najviac radí jeho sestra. Jednu vec však u mužov vyslovene neznáša: „Odporučil by som chlapom, aby prestali nosiť šľapky. Iba k vode! Nikto nie je zvedavý na chlapské palce.“
Oveľa vážnejšou témou však bol Egov vzťah s manželkou Petrou. Po rokoch, kedy pôsobili ako stabilný pár šoubiznisu, prišlo tvrdé vytriezvenie. „Moja láska je stále tá istá, ale máme teraz také turbulencie. Mali sme všelijaké aj psychologické stretnutia,“ priznal Ego s tým, že ich vzťah narazil na komunikačnú bariéru. „Boli sme veľmi malicherní. Už sme boli citliví na každé slovo, všetko začalo byť problém,“ dodal Ego, ktorý s manželkou nezdieľa už ani spoločnú domácnosť. „Nebývame spolu,“ potvrdil raper.
Napriek tomu, že sa ich cesty rozdelili, Ego o svoju manželku mieni bojovať do posledného dychu. „Neviem si teraz nájsť frajerku, kým viem, že je správne ísť za Peťkou. Ja som to stále nezavesil na klinec. Stále verím,“ vyznal sa umelec, podľa ktorého sa po roku konečne veci začali hýbať lepším smerom. Najväčšiu pozornosť dvojica venuje svojim deťom, na ktoré sa snažia krízu neprenášať. Spoločne chodia von a fungujú ako rodičia. Ak sa im podarí zahladiť staré rany a chytiť druhý dych, plánuje sa Ego vrátiť domov k rodine? Takúto odpoveď by ste od drsného rapera nečakali!