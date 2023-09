Naď sa pozerá na exit polly so sklamaním: Čaká však na finálne výsledky

(Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď sa pozerá na výsledky exit pollov so sklamaním a ľútosťou. Čaká však na finálne výsledky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia.

"Ľudsky aj v zmysle záujmov strany by sme boli radšej, keby sme tam mali vyššie čísla," skonštatoval. Poukázal na to, že v ostatných voľbách boli veľmi veľké rozdiely medzi exit pollom a finálnymi výsledkami. "Počkáme si na výsledky a potom zaujmeme nejaké stanovisko," dodal. Demokrati by sa podľa dvoch zverejnených exit pollov do Národnej rady SR nedostali.

Volebná centrála strany Demokrati

