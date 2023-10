Do parlamentu prešlo sedem strán, neoficiálnym víťazom je Smer-SD

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Víťazom parlamentných volieb by mal byť Smer-SD, ktorý získal 23,31 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 16,98 percentami a Hlas-SD s 14,98 percentami hlasov. Do parlamentu sa ešte dostala koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 9,02 percenta, KDH s 6,91 percenta, SaS s 6,18 percentami a SNS s 5,67 percentami. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po sčítaní takmer všetkých (99,2 percenta) okrskov na Slovensku. Volebná účasť dosiahla 68,06 percenta.