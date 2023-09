Politológ po prvých výsledkoch prekvapuje: Pellegrini bude oveľa väčšia nevesta, než kedy Boris Kollár vôbec dúfal!

Jozef Lenč prekvapil o dianí pri tvorbe vlády. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, reprofoto TA3)

Prichádza moment pravdy

Lenč sa rozhovoril o tejto téme v štúdiu televízie TA3. "Hlas si je vedomý svojho benefitu a bude ho chcieť zobchodovať. Bude omnoho drahšou nevestou, než kedykoľvek o tom mohol snívať Boris Kollár," povedal na priamo Lenč.

"V tomto prípade dokonca bude Peter Pellegrini minimálne na začiatku tých rokovaní a možno aj v ich závere. Uvidíme aké schopné je podnikateľské krídlo Smeru negociovať postavenie o budúcej vláde. Uvidíme, či to nebude ten tretí, ktorý sa bude na konci dňa smiať," pokračuje Lenč.

PS ako víťaz, no bez premiérskej pozície?

"Išlo by o to, či tá cena, ktorú by to stálo, to čo by bol ochotný Hlas akceptovať z programu Progresívneho Slovenska, že by oná agenda stála za to, že by premiérom nebol predseda Progresívneho Slovenska, ale niekto úplne iný. Pravdepodobnosť je veľká. Ten prvotný moment a eufória bude smerovaná k Michalovi Šimečkovi, ale ak by hrozilo, že vláda sa nebude môcť zostaviť, ak by výsledkom zostavenia vlády bolo to, že Šimečka by bol premiér a následne veľké ústupky z programu PS, tak z tohto hľadiska bude dôležité to, ako sa k tomu postavia budúci poslanci a poslankyne k tomu, že ich líder nebude premiérom, ale ich program bude napĺňaný," dodal na záver Lenč.