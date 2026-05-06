Čunderlíková si zobrala chlípnika, manželia sú dodnes: Takto po rokoch vyzerá sestrička Ina z Nemocnice

PRAHA - Hoci Andrea Čunderlíková nikdy herectvo profesionálne neštudovala, svojím romantickým výzorom pritiahla pozornosť mnohých režisérov, ktorí ju obsadzovali do úloh krásnych, trochu záhadných a zasnených dievčat. Zo všetkých úloh ju najviac preslávila zádumčivá zdravotná sestra Ina zo známeho seriálu Nemocnice na kraji města.
Andrea Čunderlíková, ktorá je po otcovi polovičná Slovenka, sa narodila 6. mája 1952 v Prahe. K herectvu sa dostala náhodou. Keď filmový štáb navštívil základnú školu, kde mladé dievča študovalo, oslovili ju zahrať si v romantickej dráme Vysoká zeď (1964) režiséra Karla Kachyňu. Hlavnú úlohu dospievajúcej a citlivej Nataše získala v snímke Pět holek na krku (1967), do ktorej ju obsadil Evald Schorm a mladú dievčinu prežívajúcu prvú lásku zosobnila vo filme Malé letní blues (1967). Schorm jej dal opäť príležitosť vo vedľajšej úlohe v dráme Farářův konec (1968), kde si zahrali aj Vlastimil Brodský či Jana Brejchová.
V úlohe dievčiny, ktorá si vo väzenskej cele odpykáva trest za vraždu v afekte, sa predviedla vo filme Láska neláskavá (1969). Napriek tomu, že bola zaneprázdnená nakrúcaním, v roku 1970 vyštudovala strednú ekonomickú školu v Prahe. O herecké ponuky však núdzu nemala. Znova sa po boku slávnej Jany Brejchovej objavila v poviedkovom filme Luk královny Dorotky (1970).
Pôvabná herečka bola aj súčasťou známej dobrodružnej drámy Orlie Pierko (1971). Ako zvodná Tonka sa usilovala v tomto filme podmaniť si Valéra v podaní Ivana Rajniaka. Čunderlíkovej okrem ďalších hereckých ponúk snímka priniesla aj hlboké priateľstvo s režisérom Martinom Hollým a jeho rodinou.
Ďalší slovenský filmový tvorca Štefan Uher ju obsadil do vojnového filmu z obdobia Slovenského národného povstania s názvom Dolina (1973). Karel Kachyňa s herečkou spolupracoval aj v rámci rozprávky Malá mořská víla (1976).
Herečka priznáva, že ich manželstvo nebolo vždy úplne pokojné. Aj napriek rôznym životným skúškam zostali spolu a ich vzťah je dnes založený hlavne na vzájomnom rešpekte a humore. „Zoznámila som sa s ním náhodou tak, že moja sestra brigádovala v Redute a náhodne ju tam videl jeden muzikant a povedal Láďovi, najväčšiemu chlípnikovi a nehanebníkovi, že tam pracuje dievča, ktoré má krásne dlhé nohy. Láďa išiel do Reduty, ale stretol tam mňa, pretože som išla za sestrou.“
V tom čase totiž chodila s populárnym spevákom Pavlom Bobkom. „Bola to moja prvá láska,“ spomínala. Osudový zlom prišiel počas jedného spoločenského večera. Po sérii náhod a drobných drám sa nakoniec dali s Ladislavom Kleinom dohromady a ich vzťah postupne prerástol až do manželstva. Zobrali sa v roku 1976 a dodnes patria medzi stabilné páry českého kultúrneho prostredia.
Umelkyňu obsadzovali aj do televíznych inscenácií a v 80-tych rokoch minulého storočia pôsobila v Divadle Františka Ringo Čecha v Prahe. Medzi známe filmy, v ktorých Čunderlíková účinkovala patria: Útěky domů (1980), Nade mnou země (1984), Velká filmová loupež (1986) a nechýbala ani v dvojdielnej historickej dráme Viktor Veliký (1988).
Na verejnosti sa dnes objavuje skôr výnimočne, napríklad pri rôznych spomienkových programoch, besedách alebo stretnutiach fanúšikov seriálu. Dnes má herečka vyše sedemdesiat rokov, ale stále pôsobí energicky a s nadhľadom. „Som síce už v dôchodkovom veku, ale pracujem. Aby som išla do dôchodku, to by ste ma museli zabiť,“ hovorila pred časom.